4 büyük deprem, binlerce can kaybı! Yıkımın bir gecede katlandığı Hatay havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 depremlerin büyük hasar bıraktığı Hatay, 6.4 ve 5.8 şiddetinde yeniden sarsıldı. Bazı hasarlı binaların yıkıldığı depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 18'i ağır 294 kişi yaralandı. Öte yandan 11 ili vuran depremlerde en fazla yıkımın yaşandığı Hatay'da 17 bin 436 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Kentin havadan çekilen görüntüleri, gerçekleşen yıkımın boyutunu ortaya koydu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından şehir merkezinde çok sayıda yıkımın yaşandığı Hatay, dün de Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğündeki deprem ve devamındaki Samandağ ilçesi merkezli 5,8 büyüklüğündeki artçıyla sarsıldı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimi'nden (SAKOM) alınan bilgiler doğrultusunda, "18'i ağır olmak üzere 294 vatandaşımız, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Maalesef, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Son depremden dolayı tedirgin olan vatandaşlarımız için gece boyunca 6 bin çadır bölgeye gönderilmiştir. Çadır sevkiyatı, gün boyunca hava ve kara yoluyla devam edecektir" denildi.

"11 İLİ VURAN DEPREMDE EN FAZLA YIKIM HATAY'DA"

11 ili vuran depremde en fazla yıkımın Hatay'da olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehrimizde enkaz haline gelen 6 bin 251 binanın altından 17 bin 436 vatandaşımızın cenazesi çıkarılarak defnedildi. Yaralı sayımızda 30 bini geçti. Halen enkaz kaldırma işlemi devam eden az sayıda binamızın tamamına yakını özellikle Hatay'dadır." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

İki büyük depremin etkisinden kurtulamayan Hatay'da vatandaşlar büyük korku yaşadı. Depremin çok şiddetli olduğunu belirten vatandaşlar, hızla kaldıkları yerden çıktı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Depremin etkisiyle Hatay'da enkaz bölgesinde toz bulutu oluştu. Deprem, Hatay'ın yanı sıra Adana, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi.

DEPREM ÇOK SAYIDA ÜLKEDE HİSSEDİLDİ

6.4 büyüklüğündeki deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti. Hatay merkezli deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Antakya ve Defne ilçelerinde yıkılmış veya ağır hasarlı çok sayıda bina, helikopterden görüntülendi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Görüntülerde, depremler nedeniyle zarar gören çok sayıda tarihi yapı da yer alıyor. Öte yandan, bölgede dünkü depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İşte bölgeden son görüntüler: