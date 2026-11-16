Mehmet Muş, komisyonda Kürt illeri tanımına ayrılıkçı dil diyerek itiraz etti

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - Dem Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ'ın, sağlık çalışanlarının bölgelere göre dağılımını anlatırken kullandığı "Kürt illeri" ifadesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışmaya neden oldu. Komisyon Başkanı Mehmet Muş, bu tanımlamanın ayrıştırıcı olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Bazı milletvekillerinin de itiraz etmesi üzerine DEM Partili Sırrı Sakık ve Hakkı Saruhan Oluç, Kürt kimliğinin ve "Kürt coğrafyası" ifadesinin yok sayılamayacağını belirtti.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporları görüşülüyor. Komisyonda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sunumunun ardından siyasi parti grupları adına konuşmalara geçildi.

Dem Parti adına söz alan Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sağlık Bakanlığı'nın soru önergelerine yanıt vermemesini eleştirerek, elinde 146 cevaplanmamış soru önergesi bulunduğunu söyledi.

Gergerlioğlu, "10 Şubat 2025'te en son cevap vermişsiniz. İki yıla yakındır bu millete cevap vermiyorsunuz. Olacak bir iş değil. Kendi şahsım adına bu soruları sormuyorum. Millet adına soruyorum. Milletin fertlerinin bana ilettiği soruları size iletiyorum ve cevap vermiyorsunuz. Yani Sağlık Bakanlığı acaba kapandı da haberimiz mi yok diye düşünüyorum, merak ediyorum" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı bütçesinin merkezi bütçe içindeki payının azaldığını ifade eden Gergerlioğlu, "Ülkede insanların sağlığı, en önemlisi insanız, en önemli şey sağlıktır. Ancak ayrılan pay sürekli düşüyor. Yüzde 7,8'den 7,2'ye indiği zaman da yüzde 8,3'lük bir kayıp görüyoruz. Bu da olacak bir durum değil" dedi.

Gergerlioğlu, bölgeler arasındaki gelir dağılımı eşitsizliğinin, sağlık hizmetlerine erişimde de eşitsizlik yarattığını dile getirdi.

"ŞEHİR HASTANELERİNE 2027'DE 160 MİLYAR LİRA ÖDENECEK"

Sağlık Bakanlığı bütçesine göre, 2027 yılında, 18 şehir hastanesi için şirketlere 160 milyar lira hizmet alımı ödemesi yapılacağını, kira için de 82 milyar 273 milyon lira harcanacağını belirten Gergerlioğlu, 2025 yılı şehir hastaneleri ödeneğinin kasım ayı sonunda aşıldığını söyledi. Gergerlioğlu, "Bu hesabı da tutturamadınız" diye konuştu.

Özel sektörün toplam sağlık harcamalarındaki payının 2009 yılından bu yana en yüksek düzey olan yüzde 23,9'a çıktığını ifade eden Gergerlioğlu, özel hastanelerin SGK'li hastalardan alabileceği ilave ücret üst sınırının SGK fiyatının yüzde 30'undan yüzde 200'üne çıkarıldığını söyledi.

Gergerlioğlu, vatandaşların kamu hastanelerinde hizmet almakta zorlandığını, özel hastanelere başvurduklarında ise ceplerinden çıkan paranın arttığını anlattı.

"YENİDOĞAN KOMİSYONU RAPORU NEDEN GENEL KURUL'A GELMİYOR?"

Bu ülkede yenidoğan meselesinin patlak verdiğini, Meclis'te Yenidoğan Komisyonu'nun toplandığını hatırlatan Gergerlioğlu, "Biz hekim vekiller oradaydık. İki sene oldu. Bu rapor çıktı evet ama Genel Kurul'a gelmedi. Gerçek anlamda Meclis'in raporu olarak tescillenmedi. Ben burada hem Meclis Başkanı'na hem de size soruyorum. Bu konuda iktidar neden bu konunun gündem olmasını istemiyor?" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin bakım hizmetlerine erişiminde de yetersizlikler bulunduğunu belirten Ömer Faruk Gergerlioğlu, artan bakım ihtiyacına karşın erişilebilir ve nitelikli kamusal bakım seçeneklerinin yetersiz kaldığını ifade etti. Gergerlioğlu, bazı kamu ve özel huzurevlerinde temizlik, personel ve yaşam koşullarına ilişkin ciddi sorunlar yaşandığını kaydetti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARI VE ATAMA TALEPLERİ

Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına ve özlük haklarına ilişkin taleplerini de gündeme getiren Gergerlioğlu, hekimlerin daha fazla çalışmak zorunda kaldığını ancak gelirlerinin aynı oranda artmadığını söyledi. Hekimlerin maaş ve emekli aylıklarına 7 bin 200 ek gösterge uygulanmasını isteyen Gergerlioğlu, aylık gelir içinde performans ücretinin payının yüzde 15'i geçmemesi gerektiğini söyledi. Sağlıkta şiddetin devam ettiğini belirten Gergerlioğlu, Türk Tabipleri Birliği'nin sağlıkta şiddet yasa tasarısı taslağının da yasalaşmasını istedi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, LGBTİ+ bireylerin hormon tedavilerine erişiminde yaşanan kısıtlamaların bilimsel ve hukuki gerekçelerinin açıklanmasını da talep etti.

HEVAL BOZDAĞ: "SAĞLIĞA BÜTÇE AYIRIN"

Dem Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, Sağlık Bakanlığı bütçesinin yetersiz olduğunu belirterek, Türkiye'de sağlık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payının OECD ortalamasının yarısı düzeyinde kaldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı bütçesinin, toplam bütçe içerisindeki payının 2026 yılında yüzde 7,8 iken 2027 yılında yüzde 7,2'ye gerilediğini belirten Bozdağ, sağlığa ayrılan payın en az yüzde 15 olması gerektiğini ifade etti.

"NEDEN HPV'Yİ AŞI TAKVİMİNE ALMIYORSUNUZ?"

Koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu savunan Bozdağ, bu hizmetlerin bütçedeki payının yaklaşık üçte bir düzeyinde kaldığını ifade etti. Kişisel koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan kişi başı kaynağın 3 bin 700 lira olduğunu, koruyucu sağlık hizmetlerinde ise kişi başı 6 bin 400 lira öngörüldüğünü belirten Heval Bozdağ, HPV aşısının aşı takvimine alınması konusunda bütçe ayrılmasını istedi.

Heval Bozdağ, Sağlık Bakanı Memişoğlu'na, "Aşılama hizmetlerine, koruyucu sağlık hizmetlerine neden pay ayırmıyorsunuz? Bu rakamları görerek bir bütçe hazırlanması gerekmez mi? Neden HPV'yi aşı takvimine almıyorsunuz?" sorularını yöneltti.

KOMİSYONDA "KÜRT İLLERİ" TARTIŞMASI

Bozdağ, sağlık personelinin bölgelere göre dağılımına ilişkin verileri aktarırken, Türkiye ortalaması ile "Kürt illeri" olarak tanımladığı bölgedeki sağlık personeli sayıları arasındaki farklara dikkati çekti. 100 bin kişiye düşen uzman hekim sayısının, Türkiye ortalamasında 129, bölgede 80-90 arasında olduğunu belirten Bozdağ, toplam hekim sayısının Türkiye genelinde 270, bölgede 173; diş hekimi sayısının 62'ye karşılık 34; eczacı sayısının 51'e karşılık 41-42; hemşire ve ebe sayısının ise 378'e karşılık 330 olduğunu söyledi.

Heval Bozdağ, rakamlara da bakıldığında, bölgedeki sağlık personeli sayısının Türkiye ortalamasının altında kaldığını belirtti.

MEHMET MUŞ'TAN "KÜRT İLLERİ" TANIMLAMASINA İTİRAZ

Heval Bozdağ'ın konuşmasında, "Kürt illeri" ifadesini kullanması üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş araya girerek, milletvekillerinin kullandığı ifadelere dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Bozdağ ise "Sağlık Bakanlığı bunu nasıl tanımlayacak? 1960'lardan beri bu politika nasıl tanımlanacak?" diye sordu.

Muş, "Türkiye'de illeri 'Kürt illeri', 'Türk illeri', 'başka iller' diye tanımlamak doğru değil, önüne sıfat koyup. Bütün iller bizim. Bu ayrılıkçı bir dil, bu doğru değil" dedi.

Mehmet Muş'un sözlerine, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık tepki göstererek, "Ayrılıkçı olan sizsiniz, reddeden sizsiniz, inkar eden sizsiniz, hala bizi suçluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"86 MİLYON BİR VE EŞİTTİR"

Kimsenin Kürtlerin varlığını veya kültürünü reddetmediğini belirten Mehmet Muş, illerin bu şekilde tanımlanmasına itiraz ederek, "86 milyon bir ve eşittir ama ısrarla bir bölge için bu tanım kullanılıyor" diye konuştu.

Tartışmaya katılan DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ise "Kürt illeri" tanımlamasını teorik ve tarihsel açıdan doğru bulmadığını belirterek, "Ancak Kürtlerin yaşadığı topraklar olarak adlandırılan 'Kürdistan coğrafyası' ya da 'Kürt coğrafyası' kullanılması gerekendir" dedi. Oluç, bu ifadelerin, illeri etnik ayrıma tabi tutmak amacı taşımadığını belirterek, "Tarihsel, sosyolojik ve kültürel anlamda bir tanımlamayı kullanıyoruz. Bunun ayrımcılıkla bir alakası yoktur, bölücülükle bir alakası yoktur" diye konuştu.

Anayasa'nın 3, 123 ve 126'ncı maddeleriyle ilgili bir tartışmaları olmadığını söyleyen Oluç, Trakya ve Rumeli tanımlamalarını örnek göstererek, tarihsel, sosyolojik ve kültürel tanımlamaların kullanılmasının önünde engel bulunmadığını söyledi.

Tartışma sırasında, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat'ın, DEM Partili milletvekillerine yönelik, "Sizin gibi ayrılıkçılar söylediği için oluyor" ve "Bölücüsünüz" şeklindeki sözleri üzerine karşılıklı ifadeler kullanıldı, Oluç, tepkilere, "Bölücü ve ayrımcı sizsiniz, bu ülkenin toplumunu, halkını bölen sizsiniz" şeklinde yanıt verdi.

Mehmet Muş ise Oluç'un Anayasa'nın ilgili maddeleriyle bir sorunları olmadığını söylediğini aktararak tartışmayı sonlandırmaya çalıştı.

Kaynak: ANKA