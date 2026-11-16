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Sulina açıklarında saldırıya uğrayan Yunan bayraklı tanker Florya'da demirletildi

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Sulina açıklarında saldırıya uğrayan Yunan bayraklı tanker Florya'da demirletildi Haber Videosunu İzle
Sulina açıklarında saldırıya uğrayan Yunan bayraklı tanker Florya'da demirletildi
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Yunanistan bayraklı EVIAPETROL V tankeri, Romanya'nın Sulina açıklarında saldırıya uğradı; gemide çıkan yangın mürettebat tarafından söndürüldü. Olayı rapor etmeyen ve kılavuz almadan boğazdan geçmeye çalışan tanker, Kıyı Emniyeti ekiplerince Florya açıklarında demirletildi.

YUNANİSTAN bayraklı EVIAPETROL V adlı tanker, Romanya'nın Sulina açıklarında saldırıya uğradı. Saldırı sonucu gemide patlama meydana geldi; çıkan yangının mürettebat tarafından söndürüldü. Saldırının ve yangının rapor edilmediği belirtildi. Kılavuz kaptan olmadan İstanbul Boğazı'ndan geçeceği sırada tankerin, Kıyı Emniyeti ekiplerince fark edilip Florya açıklarına demirletildiği öğrenildi.

Olay, 14 Kasım Cumartesi günü yerel saatle 21.10'da meydana geldi. Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Sulina limanının 4 deniz mili doğu-güneydoğusunda seyir halinde olan EVIAPETROL V tankerine saldırı düzenlendi. Saldırının ardından gemide yangın çıktı. Gemi mürettebatı, panik içinde yangına müdahale ederek alevleri kendi imkanlarıyla söndürdü.

NE VURULDUĞUNU RAPOR ETTİ NE KILAVUZU ALDI

Saldırıyı ve çıkan yangını ilgili deniz trafik merkezlerine bildirmeyen gemi yönetimi rotasına devam etti. EVIAPETROL V'nin, hasar tespit raporu sunmaksızın ve "Herhangi bir eksik ya da arıza yok" beyanında bulundu. Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör hizmeti almadan boğazdan geçeceği sırada Kıyı emniyeti ekiplerince fark edildi. Römorkorlar eşliğinde tanker, Florya açıklarına demirletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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