Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İlkay Gündoğan geleceğine dair son noktayı koydu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İlkay Gündoğan geleceğine dair son noktayı koydu Haber Videosunu İzle
Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İlkay Gündoğan geleceğine dair son noktayı koydu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan İlkay Gündoğan, geleceğine ilişkin konuştu. Kış transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünmediğini belirten tecrübeli futbolcu, 2027 yazından sonra da profesyonel futbol kariyerini sürdürmek istediğini ifade etti.

  • İlkay Gündoğan, kış transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılmayacağını ve sezon ortasında erken bir vedanın gündemde olmadığını belirtti.
  • Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan Gündoğan, gelecek yaz takımla yeni kupalar kazanmayı hedefliyor.
  • 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2027 yazından sonra da profesyonel futbol kariyerine devam etmek istediğini ve kendini fit hissettiğini söyledi.

Galatasaray'da bu sezon beklediği forma süresini bulmakta zorlanan tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, geleceğiyle ilgili merak edilen sorulara açıklık getirdi. 36 yaşındaki yıldız futbolcu, kış transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünmediğini vurgularken, kariyerini 2027 yazından sonra da sürdürme hedefinde olduğunu açıkladı.

"BAŞARIDAN SON DERECE MUTLUYUM''

Sky Sport'a açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan, "Kimse az ya da hiç oynamadığı zaman tamamen memnun olmaz. Ancak takımımızın şu anda yakaladığı başarıdan dolayı son derece mutluyum. Her hafta sahaya çıkmak için büyük bir istek duyuyorum." dedi. 

''TAKIMDAN AYRILMAK GÜNDEMDE DEĞİL''

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan İlkay Gündoğan, sezon ortasında erken bir vedanın söz konusu olmadığını ifade etti. Kış transfer dönemine kapıları kapatan Gündoğan, "Şu anda erken bir ayrılık üzerinde düşünmüyorum. Kış transfer döneminde takımdan ayrılmak benim için gündemde değil. Gelecek yaz Galatasaray ile yeni kupalar kazanmak istiyorum." sözlerini sarf etti. 

''KENDİMİ FİT HİSSEDİYORUM''

Kariyerine 2027 yazından sonra da devam etmek istediğini dile getiren yıldız futbolcu, "Şimdiden net olarak söyleyebileceğim şey, gelecek yazdan sonra da profesyonel futbol oynamaya devam etmek istediğim. Kendimi şu anda son derece fit hissediyorum. Yeniden forma şansı bulduğumda hazır olacağım. Bunun dışındaki her şey benim kontrolümde değil." ifadelerini kullandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 72 sitede yayınlandı.
Ukrayna'da bir annenin çaresiz çığlığı! Kızına dönmek için eline bomba aldı17

Çaresizliğin fotoğrafı!
Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu

Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu
Bukele'ye meydan okudu, sonra korkuya kapılıp yalvardı

Önce devlet başkanına meydan okudu! Sonra yalvarmak zorunda kaldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz

Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz
Çekmecede eski telefonu olanlar dikkat! 31 Aralık'ta kapanabilir

Geri sayım başladı! Türkiye'de milyonlarca telefon kapatılacak
Röntgen ve tomografi ele verdi! Midelerinden 113 parça uyuşturucu çıktı

Röntgen ve tomografi ele verdi! Midelerinden çıkanlar hayrete düşürdü
Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatından olay sözler: Binlerce kişi...57

Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatından olay savunma: Binlerce kişi...
Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si sessizliğini bozdu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Kızılcık Şerbeti'nin "Pembe"sinden zehir zemberek sözler
Uzman isim kızılcığın faydalarını tek tek saydı! Uyku detayı dikkat çekti

Nelere iyi geldiğini bilseydiniz evinizden eksik etmezdiniz
Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda

Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!