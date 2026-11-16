Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İlkay Gündoğan geleceğine dair son noktayı koydu

Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İlkay Gündoğan geleceğine dair son noktayı koyduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan İlkay Gündoğan, geleceğine ilişkin konuştu. Kış transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünmediğini belirten tecrübeli futbolcu, 2027 yazından sonra da profesyonel futbol kariyerini sürdürmek istediğini ifade etti.
- İlkay Gündoğan, kış transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılmayacağını ve sezon ortasında erken bir vedanın gündemde olmadığını belirtti.
- Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan Gündoğan, gelecek yaz takımla yeni kupalar kazanmayı hedefliyor.
- 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2027 yazından sonra da profesyonel futbol kariyerine devam etmek istediğini ve kendini fit hissettiğini söyledi.
Galatasaray'da bu sezon beklediği forma süresini bulmakta zorlanan tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, geleceğiyle ilgili merak edilen sorulara açıklık getirdi. 36 yaşındaki yıldız futbolcu, kış transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünmediğini vurgularken, kariyerini 2027 yazından sonra da sürdürme hedefinde olduğunu açıkladı.
"BAŞARIDAN SON DERECE MUTLUYUM''
Sky Sport'a açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan, "Kimse az ya da hiç oynamadığı zaman tamamen memnun olmaz. Ancak takımımızın şu anda yakaladığı başarıdan dolayı son derece mutluyum. Her hafta sahaya çıkmak için büyük bir istek duyuyorum." dedi.
''TAKIMDAN AYRILMAK GÜNDEMDE DEĞİL''
Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan İlkay Gündoğan, sezon ortasında erken bir vedanın söz konusu olmadığını ifade etti. Kış transfer dönemine kapıları kapatan Gündoğan, "Şu anda erken bir ayrılık üzerinde düşünmüyorum. Kış transfer döneminde takımdan ayrılmak benim için gündemde değil. Gelecek yaz Galatasaray ile yeni kupalar kazanmak istiyorum." sözlerini sarf etti.
''KENDİMİ FİT HİSSEDİYORUM''
Kariyerine 2027 yazından sonra da devam etmek istediğini dile getiren yıldız futbolcu, "Şimdiden net olarak söyleyebileceğim şey, gelecek yazdan sonra da profesyonel futbol oynamaya devam etmek istediğim. Kendimi şu anda son derece fit hissediyorum. Yeniden forma şansı bulduğumda hazır olacağım. Bunun dışındaki her şey benim kontrolümde değil." ifadelerini kullandı.