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19 maçta 15 gole katkı yapmıştı! Rapid Wien, Yusuf Demir'i ödüllendirdi

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19 maçta 15 gole katkı yapmıştı! Rapid Wien, Yusuf Demir'i ödüllendirdi
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Rapid Wien, Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Yusuf Demir ile 2031 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzaladı. İmza töreninin ardından konuşan Yusuf Demir, "Sportif yönetimin bana duyduğu bu güven hepimiz için büyük bir takdir göstergesi. Takım olarak kendimizi geliştirmeye ve taraftarlarımızla birlikte büyümeye katkı sağlamaya devam etmek istiyoruz'' dedi.

  • Yusuf Demir, Rapid Wien ile sözleşmesini 2031 yazına kadar uzatan 5 yıllık yeni bir anlaşmaya imza attı.
  • 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Rapid Wien formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 7 gol ve 8 asistle toplam 15 gole doğrudan katkı yaptı.
  • Yusuf Demir, performansının ardından yıllar sonra Avusturya Milli Takımı'ndan yeniden davet aldı.

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra altyapısından yetiştiği eski kulübü Rapid Wien'e geri dönen Yusuf Demir, Avusturya'da adeta küllerinden doğdu. 

5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Sergilediği etkileyici performansla yeniden takımının vazgeçilmezleri arasına giren 23 yaşındaki futbolcu, kulübüyle 5 yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı.

19 MAÇTA 15 GOLE KATKI

Geçtiğimiz sezonun şubat ayında sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini feshederek Rapid Wien ile 1,5 yıllık kontrat imzalayan Yusuf Demir, bu sezon bambaşka bir kimliğe büründü. Avusturya temsilcisinin formasıyla bu sezon 19 resmi müsabakada sahaya çıkan genç yetenek, rakip fileleri 7 kez havalandırırken 8 de asist yaparak toplam 15 gole doğrudan etki etti. Bu çıkışıyla yıllar sonra Avusturya Milli Takımı'ndan da yeniden davet alan Yusuf, formunun karşılığını yeni sözleşmeyle aldı.

2031 YILINA KADAR AVUSTURYA'DA

Rapid Wien Kulübü yaptığı resmi açıklamayla, 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2031 yazına kadar uzatıldığını duyurdu. İmza töreninin ardından konuşan Rapid Wien Sportif Direktörü Markus Katzer, Yusuf Demir'e duydukları güvenin altını çizerek, "Yusuf'un performansı hepimizi gururlandırıyor. Milli takım kampına katılmadan önce bu süreci tamamladığımız için mutluyum. Mevcut formunu koruyacağına ve hırsıyla kendini daha da geliştireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

YUSUF DEMİR: ''BANA DUYULAN GÜVEN BÜYÜK BİR TAKDİR''

Yeni sözleşmesiyle geleceğini uzun vadeli olarak kulübüne bağlayan Yusuf Demir ise duyduğu memnuniyeti "Sportif yönetimin bana duyduğu bu güven hepimiz için büyük bir takdir göstergesi. Takım olarak kendimizi geliştirmeye ve taraftarlarımızla birlikte büyümeye katkı sağlamaya devam etmek istiyoruz." sözleriyle anlattı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Okan buruk’un harcadığı isimlerden…

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Haber Yorumlarıvedat cici:

hadi okan açıkla bunu

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Haber YorumlarıFethi Celik:

Gelmeyin Türkiye ye büyüdügünüz yerde devlette oynayin Türkiye de kayboluyorsumuz maglesef

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Haber Yorumlarıdomates biber:

tarlada kazmaya ihtiyaç var

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