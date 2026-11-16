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Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu! Gaziantep FK ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

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Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu! Gaziantep FK ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
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Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getirdi. Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törende Demirel, bir yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Deneyimli çalıştırıcı, yeni takımıyla ilk maçına 21 Kasım Cumartesi günü eski takımı Gençlerbirliği'ne karşı deplasmanda çıkacak.

  • Gaziantep FK, teknik direktör Volkan Demirel ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Volkan Demirel, Gaziantep FK ile ilk maçına 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda eski takımı Gençlerbirliği'ne karşı çıkacak.

Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Volkan Demirel ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Volkan Demirel oldu. Gaziantep ekibi, Volkan Demirel ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Volkan Demirel ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerimiz Bülent İngeç, Memik Yılmaz, Cuma Kıratlı ve Oğulcan Ardoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, Teknik Direktörümüz Volkan Demirel resmi sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Volkan Demirel'e kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İLK SINAVI ESKİ TAKIMINA KARŞI

Volkan Demirel, yeni takımıyla ilk maçına 21 Kasım Cumartesi günü eski takımı Gençlerbirliği'ne karşı deplasmanda çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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