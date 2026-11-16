Minguzzi davasında beraat etmişti! Müslüm Ayberk Doğan yeniden tutuklandı

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İstanbul Kadıköy’de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yargılanan ve beraat ederek tahliye edilen Müslüm Ayberk Doğan hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı tehdit içerikli paylaşımlar nedeniyle tutuklandı.

MİNGUZZİ DAVASINDA BERAAT ETMİŞTİ

Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetmişti.

Cinayete ilişkin davada mahkeme, sanıklardan Berkay Budak ve Umutcan Baba’ya 24’er yıl hapis cezası vermiş, Müslüm Ayberk Doğan ile Abdulkerim Özbağ hakkında ise beraat kararı vererek tahliyelerine hükmetmişti.

TEHDİT İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR NEDENİYLE TUTUKLANDI

Beraat kararının ardından tahliye edilen Doğan, daha önce de sosyal medya yayınlarıyla gündeme gelmişti. Doğan'ın cezaevinde geçirdiği günleri anlattığı canlı yayındaki ifadeleri tepki çekmişti.

Doğan şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı tehdit içerikli paylaşımlar nedeniyle tutuklandı. Tutuklama kararının hangi soruşturma kapsamında verildiğine ve paylaşımların içeriğine ilişkin ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı.