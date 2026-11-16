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Bingöl'de doğadan toplanan mantarı yiyen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı

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Bingöl'de doğadan toplanan mantarı yiyen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı
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Bingöl merkeze bağlı Gözeler köyünde doğadan topladıkları mantarları yiyen 5 kişi bir süre sonra rahatsızlandı. İlk müdahaleleri köyde yapılan ve aralarında 3 çocuk bulunan 5 kişi, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bingöl'de doğadan topladıkları mantarı tükettikten sonra rahatsızlanan 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Gözeler köyünde doğadan topladıkları mantarları yiyen 5 kişi bir süre sonra rahatsızlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri köyde yapılan 5 kişi, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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