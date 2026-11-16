Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi Haber Videosunu İzle
14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'da 14 yaşındaki Ruka, TikTok üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında 6. kattaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın yayın sırasında korktuğunu dile getirdiği öne sürülürken polis, olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı.

  • Japonya'da 14 yaşındaki Ruka isimli kız, TikTok canlı yayını sırasında bulunduğu binanın 6. katındaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
  • Ruka'nın yayın sırasında aç ve korkmuş olduğunu ve durumun tehlikeli olduğunu söylediği, yakın çevresi ve takipçileri tarafından öne sürüldü.
  • Japon polisi, olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı.

Japonya'da 14 yaşındaki bir kız çocuğunun TikTok canlı yayını sırasında hayatını kaybetmesi ülkede üzüntü yarattı. Ruka isimli genç kız, yayın yaptığı sırada bulunduğu binanın 6. katındaki dairenin balkonundan düştü. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CANLI YAYINDAKİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Genç kızın ölümünden önce gerçekleştirdiği canlı yayında kullandığı ifadeler de gündeme geldi. Arkadaşlarının ve sosyal medya takipçilerinin aktardığına göre Ruka'nın yayın sırasında aç ve korkmuş olduğunu dile getirdiği, durumun tehlikeli olduğuna yönelik ifadeler kullandığı öne sürüldü.

PSİKOLOJİK BASKI ALTINDA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Ruka'nın yakın çevresinden aktarılan bilgilere göre genç kızın son dönemlerde çeşitli kişisel sorunlar yaşadığı ve psikolojik baskıyla mücadele ettiği belirtildi. Ancak bu iddiaların olayın meydana geliş nedeni olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

KAZA MI, İNTİHAR MI OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Canlı yayın sırasında meydana gelen olay, genç kızın arkadaşları ve takipçileri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Japon polisi, Ruka'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatarak olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Trafikte tartıştığı sürücüye kamp sandalyesi ve sopayla saldırdılar

Kavga anı kamerada! Kamp sandalyesiyle dövdü
Cem Uzan'ın kızı Paris Uzan, Instagram profiline 'Bizans pilici' yazdı

Cem Uzan'ın kızı profiline öyle bir şey yazdı ki!
Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler11

Genç doktor Pelin'in şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler
Bursa'da 100 liralık kamp sandalyesi izdihamı! Vatandaşlar birbirine girdi

İndirimi duyunca AVM'yi bastılar! Hem de bakın hangi ürün için
Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de27

Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda

Sağanak, kar ve fırtına birden geliyor! İstanbul için tarih verildi
Şeyh Mansur Taburu'nun tek kadın savaşçısı hayatını kaybetti

Taburun tek kadın askeriydi, artık hayatta değil

Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz

Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz
Altın yeni haftaya kayıpla başladı! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü

Piyasalar allak bullak, 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor