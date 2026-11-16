14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi

14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Japonya'da 14 yaşındaki Ruka, TikTok üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında 6. kattaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın yayın sırasında korktuğunu dile getirdiği öne sürülürken polis, olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı.
- Japonya'da 14 yaşındaki Ruka isimli kız, TikTok canlı yayını sırasında bulunduğu binanın 6. katındaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- Ruka'nın yayın sırasında aç ve korkmuş olduğunu ve durumun tehlikeli olduğunu söylediği, yakın çevresi ve takipçileri tarafından öne sürüldü.
- Japon polisi, olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı.
Japonya'da 14 yaşındaki bir kız çocuğunun TikTok canlı yayını sırasında hayatını kaybetmesi ülkede üzüntü yarattı. Ruka isimli genç kız, yayın yaptığı sırada bulunduğu binanın 6. katındaki dairenin balkonundan düştü. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CANLI YAYINDAKİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Genç kızın ölümünden önce gerçekleştirdiği canlı yayında kullandığı ifadeler de gündeme geldi. Arkadaşlarının ve sosyal medya takipçilerinin aktardığına göre Ruka'nın yayın sırasında aç ve korkmuş olduğunu dile getirdiği, durumun tehlikeli olduğuna yönelik ifadeler kullandığı öne sürüldü.
PSİKOLOJİK BASKI ALTINDA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Ruka'nın yakın çevresinden aktarılan bilgilere göre genç kızın son dönemlerde çeşitli kişisel sorunlar yaşadığı ve psikolojik baskıyla mücadele ettiği belirtildi. Ancak bu iddiaların olayın meydana geliş nedeni olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.
KAZA MI, İNTİHAR MI OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR
Canlı yayın sırasında meydana gelen olay, genç kızın arkadaşları ve takipçileri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Japon polisi, Ruka'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatarak olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.