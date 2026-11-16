Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si sessizliğini bozdu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

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Kızılcık Şerbeti’nden aylar önce ayrılan ve o günden bu yana konuya ilişkin konuşmayan Sibel Taşçıoğlu, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı. Oyuncu, adı kullanılarak yayılan iddialara tepki gösterdi.

KARAVAN İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Taşçıoğlu, geçtiğimiz aylarda dizinin kadrosundan ani bir kararla ayrılmış, ayrılığın nedenine ilişkin bugüne kadar bir açıklama yapmamıştı. Son günlerde sosyal medyada, oyuncunun setteki karavanında yaşandığı öne sürülen bir olay nedeniyle diziden ayrıldığını anlattığı iddia edilen sözler dolaşıma girdi.

“O SÖZLER BANA AİT DEĞİL”

İddiaların yeniden gündeme gelmesi üzerine açıklama yapan Taşçıoğlu, “Söz konusu ifadeler bana ait değildir. Böyle bir açıklamam ya da röportajım olmamıştır” dedi.

Bugüne kadar neden sustuğunu da anlatan oyuncu, “Yaşananların kamuoyu önünde bir tartışmaya dönüşmesini doğru bulmadım. Ancak sessizliğimin gerçek dışı hikayelerle doldurulmasını da artık kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

“AYRILIĞIMIN ARKASINDA ANLAŞMAZLIKLAR VARDI”

Diziden ayrılma sürecine de değinen Taşçıoğlu, şunları söyledi:

“ Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak benim tercihim değildi. Ayrılığımın arkasında, çalışma sürecinde yaşanan ve mesleki duruşum gereği sessiz kalmayı tercih etmediğim bazı anlaşmazlıklar vardı.”

Oyuncu, bu anlaşmazlıkların ayrıntılarına bugün de girmeyi gerekli görmediğini belirtti.

“KİMSENİN İTİBARININ ZEDELENMESİNİ DOĞRU BULMADIM”

Adı kullanılarak yayılan iddiaların başka bir oyuncuyu da hedef aldığını belirten Taşçıoğlu, “Hiç kimsenin itibarlarının bu şekilde zedelenmesini doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum” dedi.

“SAYGIYLA SUSMAK, KABUL ETMEK DEĞİLDİR”

Kendisine ait olmayan sözlerin haberleştirilmesine tepki gösteren Taşçıoğlu, “Gazeteciliğin temel sorumluluğu, duyulanı değil doğrulananı kamuoyuyla paylaşmaktır” diyerek bu yayınları yapanları sorumlu davranmaya çağırdı.

Taşçıoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bugüne kadar sessiz kalmamın nedeni söyleyecek sözümün olmaması değil, mesleğime ve birlikte çalıştığım insanlara duyduğum saygıydı. Ancak saygıyla susmak, gerçeğin çarpıtılmasını kabul etmek değildir.”