Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kızılcık Şerbeti'nin "Pembe"si sessizliğini bozdu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si sessizliğini bozdu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milyonları ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti’nde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılmasıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Sosyal medyada kendisine atfedilen sözlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Taşçıoğlu, “Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak benim tercihim değildi” dedi. Oyuncu, ayrılığının arkasında çalışma sürecinde yaşanan bazı anlaşmazlıklar olduğunu söyledi.

Kızılcık Şerbeti’nden aylar önce ayrılan ve o günden bu yana konuya ilişkin konuşmayan Sibel Taşçıoğlu, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı. Oyuncu, adı kullanılarak yayılan iddialara tepki gösterdi.

KARAVAN İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Taşçıoğlu, geçtiğimiz aylarda dizinin kadrosundan ani bir kararla ayrılmış, ayrılığın nedenine ilişkin bugüne kadar bir açıklama yapmamıştı. Son günlerde sosyal medyada, oyuncunun setteki karavanında yaşandığı öne sürülen bir olay nedeniyle diziden ayrıldığını anlattığı iddia edilen sözler dolaşıma girdi.

“O SÖZLER BANA AİT DEĞİL”

İddiaların yeniden gündeme gelmesi üzerine açıklama yapan Taşçıoğlu, “Söz konusu ifadeler bana ait değildir. Böyle bir açıklamam ya da röportajım olmamıştır” dedi.

Bugüne kadar neden sustuğunu da anlatan oyuncu, “Yaşananların kamuoyu önünde bir tartışmaya dönüşmesini doğru bulmadım. Ancak sessizliğimin gerçek dışı hikayelerle doldurulmasını da artık kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

“AYRILIĞIMIN ARKASINDA ANLAŞMAZLIKLAR VARDI”

Diziden ayrılma sürecine de değinen Taşçıoğlu, şunları söyledi:

Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak benim tercihim değildi. Ayrılığımın arkasında, çalışma sürecinde yaşanan ve mesleki duruşum gereği sessiz kalmayı tercih etmediğim bazı anlaşmazlıklar vardı.”

Oyuncu, bu anlaşmazlıkların ayrıntılarına bugün de girmeyi gerekli görmediğini belirtti.

“KİMSENİN İTİBARININ ZEDELENMESİNİ DOĞRU BULMADIM”

Adı kullanılarak yayılan iddiaların başka bir oyuncuyu da hedef aldığını belirten Taşçıoğlu, “Hiç kimsenin itibarlarının bu şekilde zedelenmesini doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum” dedi.

“SAYGIYLA SUSMAK, KABUL ETMEK DEĞİLDİR”

Kendisine ait olmayan sözlerin haberleştirilmesine tepki gösteren Taşçıoğlu, “Gazeteciliğin temel sorumluluğu, duyulanı değil doğrulananı kamuoyuyla paylaşmaktır” diyerek bu yayınları yapanları sorumlu davranmaya çağırdı.

Taşçıoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bugüne kadar sessiz kalmamın nedeni söyleyecek sözümün olmaması değil, mesleğime ve birlikte çalıştığım insanlara duyduğum saygıydı. Ancak saygıyla susmak, gerçeğin çarpıtılmasını kabul etmek değildir.”

Alp Deniz Karadere
Alp Deniz Karadere
Haberler.com
Karadeniz'de vurulan tanker saldırıyı bildirmeden İstanbul Boğazı'ndan geçmeye çalıştı

Vurulduğunu bildirmedi, Boğaz'dan geçecekti! Son anda durduruldu
Genç kadını ateşe vermişti! Kadıköy'deki vahşette karar çıktı

Kadıköy canisi hakkında karar verildi! Genç kadını böyle yakmıştı
Minibüs denize uçtu, 10 yaralı! Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı

Yolcu otobüsü denize uçtu! 1 ölü, 10 yaralı
Röntgen ve tomografi ele verdi! Midelerinden 113 parça uyuşturucu çıktı

Röntgen ve tomografi ele verdi! Midelerinden çıkanlar hayrete düşürdü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Faruk Peker'den Haluk Bilginer'e çok sert sözler: Nasıl bir nankörlük bu?

İffet'in Cemil'inden Haluk Bilginer'e ağır sözler: Ekmeğini yediğin...
Emel Sayın da 'Türk sineması' tartışmasına katıldı! Haluk Bilginer'e yanıt verdi

Emel Sayın'dan Haluk Bilginer'e nazik ama net yanıt!
Bukele'ye meydan okudu, sonra korkuya kapılıp yalvardı

Önce devlet başkanına meydan okudu! Sonra yalvarmak zorunda kaldı
Zidane'dan Türkiye itirafı! Arda Güler'e ayrı parantez açtı16

Maçı kazandı ama aklı o futbolcumuzda kaldı!

Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti13

Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu taraflar için kötü bitti

Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı

Netflix'te büyük skandal! Silahın üzerindeki mesaj ortalığı karıştırdı
Ozan Güven doğum günü partisine damga vurdu! 50 bin TL'lik espri

Ünlü oyuncu pastayla geldi! 50 bin TL'lik esprisi şaşırttı