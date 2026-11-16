Trump'ın son paylaşımı tedirgin etti! Askerlerin görüntüsü savaş endişelerini artırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Abd Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından dikkat çekici bir video yayınladı. Görüntülerde, kamuflajlı Amerikan askerlerinin askeri bir havaalanında sıralar halinde diz çöktüğü ve dua ettiği görülüyor. Askerlerin hemen arkasında ise ABD Hava Kuvvetlerinin ağır nakliye operasyonlarında kullandığı C-17 Globemaster tipi uçaklar bulunuyor.

Trump'ın herhangi bir açıklama eklemeden paylaştığı video, kısa sürede askeri hareketlilik ve olası operasyon hazırlıkları hakkında yorumlara neden oldu.

Hindistan merkezli NDTV Profit'in haberinde, görüntülerin özellikle ABD ile İran arasındaki gerilim nedeniyle dikkat çektiği belirtildi.

"TANRI ASKERLERİMİZİ KORUSUN"

Trump, videonun ardından Amerikan askerlerine yönelik dua çağrısı içeren bir paylaşımı da yeniden yayınladı. Söz konusu paylaşımda, "Tanrı askerlerimizi korusun, âmin deyin" mesajı yer aldı. Askerlerin toplu halde dua ettiği görüntüler ile bu mesajın art arda paylaşılması, sosyal medyada farklı yorumlara yol açtı.

Bazı kullanıcılar görüntüleri askerlere yönelik bir destek ve dayanışma mesajı olarak değerlendirirken, bazıları ise paylaşımın olası bir askeri harekât öncesinde yapılmış olabileceğini ileri sürdü.

SAVAŞLA İLGİLİ MAKALEYİ DE PAYLAŞTI

Trump'ın askerlerin görüntülerini yayınlamasından kısa süre önce yaptığı bir başka paylaşım da dikkat çekti. ABD Başkanı, aynı gün saat 20.40'ta The Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan, "Savaşın sevilmediğini düşünüyorsanız, bir de yenilgiyi görün" başlıklı görüş yazısını takipçileriyle paylaştı.

Trump, makalenin bağlantısına "Mutlaka okunmalı!" notunu ekledi. Savaşın sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler içeren bir yazının ardından askerlerin dua ettiği görüntülerin paylaşılması, Trump'ın askeri politikasına ilişkin tartışmaları artırdı.

İRAN'A YÖNELİK ASKERİ BASKI ARTIYOR

Trump'ın paylaşımı, ABD ile İran arasında 28 Şubat 2026'da başlayan çatışmaların ardından Washington'ın Tahran üzerindeki askeri ve ekonomik baskısını sürdürdüğü bir döneme denk geldi.

ABD, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını devam ettirirken, İran'ın silah ve askeri teknoloji tedarikini sınırlandırmak amacıyla yeni adımlar da atıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 7 Kasım'da Task Force Iron Gate adlı yeni bir görev gücü oluşturulduğunu duyurdu.

Yaklaşık 20 sivil ve askeri personelden oluşan birimin, İran'ın silah, çift kullanımlı teknoloji ve yaptırımlara tabi malzemelere erişimini engellemeye yönelik faaliyetleri koordine edeceği belirtildi.

BÖLGEDEKİ ABD UÇAK GEMİSİ SAYISI ÜÇE YÜKSELDİ

Bölgedeki askeri hareketliliğe ilişkin bir başka gelişme ise ABD'nin USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin 15 Kasım'da CENTCOM'un sorumluluk alanına ulaşması oldu.

Al Jazeera'nın ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı bilgilere göre bu gelişmeyle birlikte bölgede faaliyet gösteren Amerikan uçak gemisi taarruz grubu sayısı üçe yükseldi. ABD'nin bölgedeki deniz gücünü artırması, İran ile yaşanan gerilimin geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

İRAN'DAN ABD'YE YENİ UYARI

Washington'ın askeri hamleleri sürerken Tahran yönetiminden de dikkat çekici bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada ülkesinin yeni bir Amerikan saldırısını beklemek zorunda olmadığını belirtti.

İranlı yetkilinin açıklaması, iki ülke arasındaki gerilimin yeniden tırmanabileceğine yönelik endişeleri artırdı. Öte yandan Trump, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada İran ile savaşın askeri açıdan büyük ölçüde sona erdiğini savunmuş ve kapsamlı bombardımanların yeniden başlamasını planlamadığını ifade etmişti.

ABD'nin bir yandan askeri baskıyı sürdürmesi, diğer yandan diplomatik çözüm ihtimalini gündemde tutması, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edilmesine neden oluyor.

Kaynak: Haberler.com