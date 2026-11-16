Banu Alkan'dan sürpriz karar! Artık kendi programı var

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Yeşilçam'ın "Afrodit" lakaplı yıldızı Banu Alkan, bu kez kendi programıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Youtube'da yayınlanacak programında özel hayatına ilişkin bilinmeyenleri, yaşadığı aşkları ve hayatının dönüm noktalarını anlatacak olan Alkan, ilk tanıtımda yaptığı açıklamayla merak uyandırdı.

BANU ALKAN KENDİ PROGRAMINI SUNACAK

Kendine özgü konuşma tarzı ve renkli kişiliğiyle tanınan Banu Alkan, yeni bir projeye imza atıyor. Ünlü sanatçı, Bold Agency'nin YouTube kanalında yayınlanacak kendi programıyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

Programda bugüne kadar yaşadığı aşkları, hayatındaki önemli olayları ve dönüm noktalarını anlatacak olan Alkan, özel yaşamına dair merak edilen konuları da ele alacak.

SEDA SAYAN'A RAKİP OLUYOR

Yeni programıyla sunuculuğa adım atmaya hazırlanan Banu Alkan, Seda Sayan'a rakip olarak gösteriliyor. Alkan'ın hayatından kesitler paylaşacağı programın ilk tanıtımı da yayınlandı.

Seda Sayan

"ANLATACAK O KADAR ÇOK ŞEY VAR Kİ"

Programın tanıtımında sevenlerine seslenen Banu Alkan, "Bebeğim, beni özlediniz biliyorum. Ben de sizi çok özledim." ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı, "Anlatacak o kadar çok şey var ki ama şimdi değil, çok yakında." sözleriyle yeni programında yapacağı açıklamaların sinyalini verdi.

Programın yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.