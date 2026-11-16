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Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı hedefi ve içerideki 'Hain' iddiası

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Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı hedefi ve içerideki 'Hain' iddiası
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray deplasmanında takıma güvendiğini ve galibiyet istediğini belirtti. Ayrıca kulüp içinde kendilerine zarar veren bir 'Hain' olduğunu iddia eden Yıldırım, "İçimizde hain biri var. Fuat Çapa'yı medyaya, taraftara atıyorlar. İsim vermeyeceğim. Veysel'i istediler, Soner'i istediler, vermedim'' dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, takımının Galatasaray ile oynayacağı maç ve kulübün gündemine dair açıklamalar yaptı. 

"TEK HEDEFİMİZ KAZANMAK''

Milli ara sonrası deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacakları maç hakkında konuşan Yüksel Yıldırım, "Kağıt üzerinde bütün futbol camiası Galatasaray'ı favori görüyor. Ancak ben bu takımın İstanbul'da mücadelesini vereceğine inanıyorum. İsteriz ki bu genç çocuklar Galatasaray'ı İstanbul'da yensin. Galatasaray'ı İstanbul'da yenmek istiyoruz. Tek hedefimiz kazanmak.'' dedi. 

"İÇİMİZDE HAİN BİRİ VAR"

Kulüp içerisinde yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken Yıldırım, "İçimizde hain biri var. Fuat Çapa'yı medyaya, taraftara atıyorlar. İsim vermeyeceğim. Veysel'i istediler, Soner'i istediler, vermedim." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarınecati berk:

küme hattında olunca geliyor, kazanma isteği her halde!!

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Haber Yorumlarınecati berk:

küme hattında olunca mı aklınıza geldi kazanmak?

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