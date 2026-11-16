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Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı

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Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
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Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile havuz başında geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Arjantinli futbolcunun yayımladığı fotoğraflarda Suarez'in siyah bikinisiyle verdiği cesur pozlar dikkat çekti. Çiftin öpüştüğü romantik kare de paylaşımda yer aldı.

  • Mauro Icardi, Instagram hesabından sevgilisi China Suarez ile havuz başında çekilen fotoğrafları paylaştı.
  • Paylaşılan karelerde China Suarez'in siyah bikinili pozları ve çiftin öpüşüp sarıldığı anlar yer aldı.
  • Icardi fotoğraflara İngilizce "Sunday mood, do not disturb" (Pazar modu, rahatsız etmeyin) notunu ekledi.

Galatasaray'ın eski golcüsü Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile özel hayatından yeni fotoğraflar paylaştı. Arjantinli futbolcunun Instagram hesabından yayımladığı karelerde, çiftin havuz başında geçirdiği anlar yer aldı. Özellikle Suarez'in siyah bikinili pozları ve ikilinin samimi görüntüleri paylaşımın öne çıkan ayrıntıları oldu.

SEVGİLİSİNİN CESUR POZLARINI PAYLAŞTI

Icardi'nin yayımladığı fotoğraflarda China Suarez, siyah bikinisiyle havuz kenarında poz verdi. Bir başka karede ise ünlü oyuncunun havuzdaki şişme yatağın üzerinde yüzüstü uzanarak güneşlendiği görüldü. Arjantinli futbolcunun sevgilisinin bikinili fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.

HAVUZ BAŞINDA ROMANTİK ANLAR

Paylaşımda çiftin romantik anları da yer aldı. Fotoğraflardan birinde Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'i öptüğü görülürken, ikilinin birbirine sarıldığı samimi pozlar da dikkat çekti. Çiftin havuz başında geçirdiği keyifli anlar, Icardi'nin takipçileriyle paylaştığı karelere yansıdı.

"RAHATSIZ ETMEYİN" MESAJI

Mauro Icardi, fotoğraflarına İngilizce "Sunday mood, do not disturb" notunu ekledi. Türkçesi "Pazar modu, rahatsız etmeyin" olan mesaj, çiftin birlikte geçirdiği dinlenme gününe eşlik etti.

WANDA NARA'NIN PAYLAŞIMININ ARDINDAN GELDİ

Icardi'nin sevgilisiyle çekilen fotoğrafları paylaşması, eski eşi Wanda Nara'nın kız kardeşi Zaira Nara ile bikinili pozlarını yayımlamasının ardından geldi. Arjantin basınında iki paylaşımın zamanlaması dikkat çekerken, Icardi'nin fotoğrafları eski eşine gönderme olarak yorumlandı. Ancak taraflardan bu yönde herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAy kural:

Galatasaray taraftarı da sezon ortasında bu adam takıma dönecek diye bekliyor. Adam futbolu bitirmiş keyif derdinde hatunu açıyor saçıyor. :))))

Yorum Beğen1
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Haber Yorumlarıkadri sabancı:

futbolu bırakmış teşhircilik yapıyor artık

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Haber Yorumlarıtezcanayhan01:

çok beklediğimiz haber di sağolun

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Haber YorumlarıMurat Avci:

bu diğerinden daha iyi.m

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Haber YorumlarıS Yıl:

wanda nara daha iyiydi ya

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