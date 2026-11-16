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Emre Mor Süper Lig'e geri dönüş yolunda! Yeni adresine şaşırmayacaksınız

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Emre Mor Süper Lig'e geri dönüş yolunda! Yeni adresine şaşırmayacaksınız
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Gaziantep FK'nın başına geçen teknik direktör Volkan Demirel, daha önce Fatih Karagümrük'te birlikte çalıştığı Emre Mor'u takımında görmek istiyor.

  • Gaziantep FK teknik direktörü Volkan Demirel, NEC Nijmegen'de oynayan Emre Mor'un ocak ayındaki ara transfer döneminde kadroya katılması için yönetime rapor sundu.
  • Emre Mor, NEC Nijmegen formasıyla 7 resmi maçta 236 dakika sahada kalarak 1 gol ve 1 asist kaydetti.
  • Emre Mor'un NEC Nijmegen ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Kariyerini Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen'de sürdüren milli futbolcu Emre Mor için Süper Lig yolu yeniden göründü. 

VOLKAN DEMİREL'İN GÖZDESİ EMRE MOR

Gaziantep Fk'nın yeni teknik direktörü Volkan Demirel'in, 29 yaşındaki kanat oyuncusunu ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

OCAK AYINDA HAREKETE GEÇİYOR

Orhan Ak ile yolların ayrılmasının ardından Gaziantep FK'nın başına geçen 45 yaşındaki teknik direktör Volkan Demirel, kış transfer dönemi için listesini hazırladı. Fenerbahçe döneminden yakından tanıdığı Emre Mor'u hücum hattında kilit bir parça olarak gören genç teknik adamın, yönetime yıldız futbolcunun ocak ayında transfer edilmesi yönünde rapor sunduğu belirtildi.

7 MAÇTA 2 SKOR KATKISI

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den bonservis bedeli ödenmeksizin NEC Nijmegen'in yolunu tutan Emre Mor, yeni takımında şu ana kadar sınırlı süreler alabildi. Hollanda temsilcisiyle 7 resmi karşılaşmada görev alan deneyimli oyuncu, sahada kaldığı toplam 236 dakikada 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ 2028'E DEK 

2022 yılında Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye imza atan ve sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Emre Mor'un, NEC Nijmegen ile 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Fatih Kayalı
Fatih Kayalı
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