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Emre Belözoğlu'ndan Greenwood'a özel talimat

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Emre Belözoğlu'ndan Greenwood'a özel talimat Haber Videosunu İzle
Emre Belözoğlu'ndan Greenwood'a özel talimat
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Mason Greenwood için hazırladığı yeni plan dikkat çekti. İngiliz futbolcunun savunma sorumluluğunu azaltarak hücumda daha serbest oynamasını isteyen Belözoğlu, yıldız oyuncunun gol yollarındaki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

  • Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu, Mason Greenwood'un savunmaya daha az yardım etmesini ve hücum bölgesinde daha özgür hareket etmesini planlıyor.
  • Greenwood, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 resmi maçın 17'sinde ilk 11'de başladı ve 10 gol ile 4 asist üretti.
  • Greenwood, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol ve 2 asist kaydetti; Liverpool karşısında da fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Mason Greenwood'un sahadaki rolünü değiştirmeye hazırlanıyor. TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli teknik ekip, İngiliz yıldızın savunmaya daha az yardım etmesini ve hücum bölgesinde daha özgür hareket etmesini planlıyor. Bu değişiklikle Greenwood'un gol yollarındaki etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

GREENWOOD'A SAVUNMADA DAHA AZ GÖREV VERİLECEK

Liglere verilen arada oyuncuların performansını değerlendiren Emre Belözoğlu ve ekibi, Greenwood'un hücumdaki potansiyelinden daha fazla yararlanmak için yeni bir plan üzerinde çalışıyor. Buna göre İngiliz futbolcunun savunmaya dönüşlerde daha az sorumluluk alması ve enerjisini hücum organizasyonlarına yönlendirmesi isteniyor.

Teknik ekibin, Greenwood'un topla rakip kaleye daha yakın bölgelerde buluşmasını ve gol pozisyonlarında daha sık yer almasını amaçladığı belirtiliyor. Ancak savunma katkısının azaltılması halinde Fenerbahçe'nin özellikle kanat bölgesinde yaşayabileceği olası boşluklar da tartışma konusu olabilir.

20 MAÇTA 10 GOL VE 4 ASİST

Fenerbahçe'nin 39 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Mason Greenwood, sezonun ilk bölümünde gösterdiği performansla dikkat çekti.

İngiliz futbolcu, forma giydiği 20 resmi maçın 17'sine ilk 11'de başladı. Bu karşılaşmalarda 10 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan Greenwood, sarı-lacivertli takımın hücumdaki en üretken isimlerinden biri oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE ETKİLİ OLDU

Son olarak Arca Çorum Futbol Kulübü deplasmanında iki gol kaydeden Greenwood, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de etkili bir performans sergiledi. Liverpool karşısında fileleri havalandıran İngiliz yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde toplam 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Emre Belözoğlu'nun üzerinde çalıştığı yeni planın, Greenwood'un bu hücum performansını daha da ileri taşımayı amaçladığı ifade ediliyor.

Kaynak: Haberler.com
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