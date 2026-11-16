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Ünlü oyuncunun zor anları: Emma Watson davette yere kapaklandı!

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Ünlü oyuncunun zor anları: Emma Watson davette yere kapaklandı! Haber Videosunu İzle
Ünlü oyuncunun zor anları: Emma Watson davette yere kapaklandı!
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Dünyaca ünlü oyuncu Emma Watson, katıldığı davetin çıkışında yaşadığı talihsiz olayla objektiflere yansıdı. 36 yaşındaki oyuncu, Los Angeles'taki Chateau Marmont Oteli'nde düzenlenen GQ Men of the Year partisinden ayrılırken yüksek topuklu ayakkabıları nedeniyle dengesini kaybederek yere düştü. O anlar çevredeki kişiler tarafından görüntülendi.

  • Emma Watson, Los Angeles'ta katıldığı davetten çıkarken otelin eğimli giriş yolunda topuklu ayakkabılarıyla tökezleyerek yere düştü.
  • Yerde bir süre kalan Watson'a çevredekiler yardım etti ve oyuncu kısa sürede ayağa kalkıp gülerek yoluna devam etti.
  • Watson, gecede siyah mini elbise ile vintage Valentino ceket ve siyah-beyaz çizgili Jacquemus topuklu ayakkabı tercih etti.

Harry Potter serisinde canlandırdığı Hermione karakteriyle tanınan İngiliz oyuncu Emma Watson, Los Angeles'ta katıldığı davetten çıkarken talihsiz bir kaza yaşadı. Yüksek topuklu ayakkabılarıyla yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düşen oyuncu, kısa sürede ayağa kalkıp gülerek yoluna devam etti.

TOPUKLU AYAKKABILARI DENGESİNİ BOZDU

Etkinliğin çıkışında otelin eğimli giriş yolunda yürüyen Watson, siyah-beyaz çizgili topuklu ayakkabılarıyla tökezledi ve bir anda yere kapaklandı. Yerde bir süre kalan oyuncuya çevredekiler yardım etti.

Kısa sürede ayağa kalkan Watson, yaşadığı kazayı gülerek karşıladı. İyi olup olmadığı sorulan oyuncunun, iyi olduğunu söylediği aktarıldı.

DAVETTEKİ TARZI DA DİKKAT ÇEKTİ

Gecede siyah mini elbise ve renkli işlemelere sahip vintage Valentino tasarımı bir ceket tercih eden Watson, görünümünü siyah-beyaz çizgili Jacquemus topuklu ayakkabılarla tamamladı.

Matt Damon, Andrew Garfield ve Chris Rock'ın ev sahipliğinde düzenlenen davete Cara Delevingne, Tinashe, Jimmy Kimmel ve Don Cheadle gibi çok sayıda ünlü isim de katıldı

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRick Ricco:

Aaaa. Habera bak neyapsak acaba Sondakika. Sizin bos vaktiniz cok herhalde memlekette hicmi habermi kalmadi da böyle sacma sapan habermi yapiyorsunuz

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