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Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik belge uygulamaları ve Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin düzenlemelerde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle "Bilgi Fişi" tanımı mevzuattan çıkarılırken 1 Ocak 2027'den itibaren belirli ödeme cihazları üzerinden doğrudan e-Arşiv fatura düzenlenebilecek. Sinema işletmelerinden hekimlere kadar birçok meslek grubunu ilgilendiren yeni düzenlemeler de hayata geçirilecek.

BİLGİ FİŞİ UYGULAMASI KALDIRILDI

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişiklik yapan 598 Sıra No'lu Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle 509 Sıra No'lu Tebliğ'de yer alan "Bilgi Fişi" tanımı ve buna bağlı uygulamalar yürürlükten kaldırıldı.

Elektronik ticaret işlemlerindeki e-Arşiv faturalarda, e-Biletlerde ve e-Arşiv fatura teslimatlarında kullanılan "ÖKC fatura bilgi fişi" ve "e-Bilet bilgi fişi" ibareleri de mevzuattan çıkarıldı. Böylece bilgi fişi yerine doğrudan elektronik belge düzenlenmesinin önü açıldı.

1 OCAK 2027'DE YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK

Yeni düzenlemeye göre e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler, 1 Ocak 2027'den itibaren belirli ödeme sistemleri üzerinden doğrudan e-Arşiv fatura düzenleyebilecek.

Bu kapsamda Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Taksi Mali Cihazlar veya Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından izin verilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar kullanılabilecek.

SİNEMALARDA E-BİLET ZORUNLU OLACAK

Tebliğ kapsamında sinema işletmelerini ilgilendiren önemli bir değişikliğe de gidildi. Sinema işletmelerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanarak e-Bilet bilgi fişi ve aylık satış raporu alma uygulamasına son verildi.

Yeni düzenlemeyle yerli ve yabancı film gösterimi yapan tüm sinema işletmeleri, giriş biletlerini doğrudan e-Bilet olarak düzenlemek zorunda olacak.

HEKİMLERE POS CİHAZI MUAFİYETİ GETİRİLDİ

Serbest meslek faaliyeti yürüten hekimler, diş hekimleri ve veteriner hekimler için ödeme cihazlarının kullanımına ilişkin kolaylık sağlandı.

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olan ve söz konusu makbuzu düzenleyebilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları iş yerlerinde bulunduran hekimlerin ayrıca klasik POS cihazı bulundurma ve kullanma zorunluluğu kaldırıldı.

ELEKTRONİK İMZA YERİNE MALİ SERTİFİKA KULLANILABİLECEK

Yeni düzenlemeyle elektronik belgelerin imzalanmasına ilişkin uygulamalarda da değişikliğe gidildi. İzin verilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar üzerinden oluşturulan elektronik belgelerde, cihazın mali sertifikasıyla gerçekleştirilen elektronik imza, iş sahibinin veya yetkilisinin imzası yerine geçecek.

CİHAZ ARIZALANIRSA KAĞIT BELGE DÜZENLENEBİLECEK

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların arızalanması veya çalınması durumunda uygulanacak işlemler de düzenleme kapsamında belirlendi. Mükellefler, söz konusu durumu ispatlamaları şartıyla cihaz tamir edilene veya yeni bir cihaz temin edilene kadar kağıt belge düzenleyebilecek.

ÜRETİCİ VE İTHALATÇILARA YENİ SORUMLULUKLAR

Elektronik belge düzenleyebilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların üretici ve ithalatçıları da yeni düzenleme kapsamında çeşitli sorumluluklar üstlenecek.

Bu şirketler, elektronik belgelerin oluşturulması, imzalanması, iletilmesi, saklanması ve yazılım gereksinimleri bakımından Gelir İdaresi Başkanlığından izin alan özel entegratörlerle aynı görev ve sorumluluklara tabi olacak.

UYGULAMANIN AYRINTILARI KILAVUZLARLA DUYURULACAK

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar üzerinden hangi elektronik belgelerin düzenlenebileceği ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzlarla duyurulacak.