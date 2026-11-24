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Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olan Eber'de akşam saatlerinde Sultandağı ilçesi sınırlarındaki farklı bölgelerde eşzamanlı yangınlar çıktı.

4 FARKLI NOKTADAN ALEVLER YÜKSELDİ

4 farklı noktada çıkan yangınlar kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevlerin kuraklık ve çevresel etkiler nedeniyle kuruyan kamışlardan yükseldiği belirlendi.

2 İLÇEDEN DE GÖRÜLDÜ

Hızla büyüyen yangın sonrası oluşan alev ve yoğun duman Bolvadin ve Çay ilçelerinden de görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı