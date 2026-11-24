Eber Gölü'nde 4 farklı noktada yangın çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olan Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde, akşam saatlerinde 4 farklı noktada eşzamanlı yangın çıktı. Sultandağı ilçesi sınırlarındaki kurumuş kamışlık alanlarda başlayan yangınlar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Göl çevresinden yükselen alevler ve yoğun duman, kilometrelerce uzaklıktaki Bolvadin ve Çay ilçelerinden de görüldü.
Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olan Eber'de akşam saatlerinde Sultandağı ilçesi sınırlarındaki farklı bölgelerde eşzamanlı yangınlar çıktı.
4 FARKLI NOKTADAN ALEVLER YÜKSELDİ
4 farklı noktada çıkan yangınlar kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevlerin kuraklık ve çevresel etkiler nedeniyle kuruyan kamışlardan yükseldiği belirlendi.
2 İLÇEDEN DE GÖRÜLDÜ
Hızla büyüyen yangın sonrası oluşan alev ve yoğun duman Bolvadin ve Çay ilçelerinden de görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı