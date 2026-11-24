Telefon alacaklara kötü haber! IMEI kayıt ücretine okkalı zam geliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2027 yılında yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt ücretinin 54 bin 258 liradan 69 bin 358 liraya yükselmesi bekleniyor. Yaklaşık 15 bin 100 liralık artışla kayıt ücreti 70 bin liraya yaklaşacak. Yeni telefon hattı açılışlarında alınan özel iletişim vergisinin ise 700 liradan 894,81 liraya çıkması öngörülüyor.
- Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen IMEI kayıt harcının 2027 yılında yüzde 27,83 oranında artması bekleniyor.
- 54 bin 258 lira olan IMEI kayıt ücretinin yaklaşık 15 bin 100 liralık artışla 69 bin 358 liraya ulaşması öngörülüyor.
- Yeni telefon hattı açılışlarında alınan 700 liralık özel iletişim vergisinin 894,81 liraya yükselmesi bekleniyor.
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt harcının, 2027 yılında yüzde 27,83 oranında artması bekleniyor. Buna göre 54 bin 258 lira olan kayıt ücretinin yaklaşık 15 bin 100 liralık artışla 69 bin 358 liraya ulaşması öngörülüyor.
YENİ HAT ALACAKLAR DA DAHA FAZLA ÖDEYECEK
Yeni yılda cep telefonu kullanıcılarını ilgilendiren bir diğer artış ise özel iletişim vergisinde yaşanacak. Yeni telefon hattı açılışlarında ilk abonelik tesisi için alınan 700 liralık özel iletişim vergisinin 894,81 liraya yükselmesi bekleniyor.
YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRMENİN MALİYETİ ARTACAK
Öngörülen artışın uygulanmasıyla birlikte yurt dışından cep telefonu getirerek Türkiye'de kullanmak isteyen vatandaşların kayıt için ödeyeceği tutar 70 bin liraya yaklaşacak.
IMEI NEDİR, NE İŞE YARAR?
IMEI (International Mobile Equipment Identity), Türkçe karşılığıyla Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği, cep telefonlarının kimliğini belirleyen 15 haneli benzersiz bir numaradır. Cihazların mobil şebekelerde tanınmasını sağlayan IMEI numarası, kayıp ve çalıntı telefonların tespit edilmesinde de kullanılır. Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de yasal kullanım süresi sonrasında mobil şebekelere bağlanabilmesi için IMEI kaydının yapılması ve belirlenen harcın ödenmesi gerekiyor. Telefonun IMEI numarası, arama ekranına *#06# yazılarak öğrenilebiliyor.