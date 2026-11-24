California eyaletinde Robinson R22 helikopteri eğimli araziye düştü, 2 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
ABD'nin California eyaletindeki Temecula kentinde Robinson R22 tipi helikopter eğimli bir araziye düştü. Yetkililere göre helikopterde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken kazanın nedeni henüz belirlenemedi ve soruşturma başlatıldı.
ABD'nin California eyaletinde helikopterin eğimli araziye düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
ABD basınındaki haberlere göre, "Robinson R22" tipi helikopter California'nın Temecula kentinde eğimli bir araziye düştü.
Yetkililer, helikopterde bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA