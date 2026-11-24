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ABD ile İran arasındaki savaşa ilişkin oluşan iyimser hava, küresel petrol piyasalarında fiyatların gerilemesini sağladı. Brent petrolün varil fiyatı 86 dolara kadar düşerek son 3 ayın en düşük seviyesini gördü.

MOTORİN FİYATI 4 AY ÖNCESİNE DÖNDÜ

Küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatlarında da düşüş yaşanıyor. Motorinin ton fiyatı 1105 dolara kadar gerileyerek 4 ay önceki seviyesine dönerken, benzinde de düşüş eğilimi devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Akaryakıt fiyatlarındaki gerilemenin Türkiye'de pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Sektör kaynakları, "Düşüş devam ederse birkaç güne kadar benzin ve motorine indirim gündeme gelecek" dedi.

İNDİRİM 4 TL'Yİ BULABİLİR

İndirim tutarına ilişkin henüz net bir rakam vermenin mümkün olmadığını belirten sektör kaynakları, küresel piyasalardaki düşüşün hızına bağlı olarak 4 TL'ye yakın bir indirimin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA