Antalya'da Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Antalya'da Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor
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Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangınların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle evler tahliye edildi.

Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi ve Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgelere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, arazözler, orman işçileri ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'ları sevk edildi.
Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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