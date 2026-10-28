Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Özgür Özel'den çok konuşulacak "İBB" çıkışı: Yakarım kendimi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özgür Özel'den çok konuşulacak 'İBB' çıkışı: Yakarım kendimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AK Parti'ye geçme ihtimali karşısında CHP ile iş birliği yapıp yapmayacağı soruldu. Yeni Parti lideri Özel, olası bir siyasi iş birliğine ilişkin net bir yanıt vermek yerine "Yakacağım kendimi!" sözleriyle karşılık verdi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AK Parti'ye geçme ihtimaline ilişkin soruya beklenmedik bir yanıt verdi. CHP ile yeniden iş birliği yapıp yapmayacağı sorulan Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in kullandığı ifadeler, açıklamanın en dikkat çekici bölümü oldu.

İBB'NİN AK PARTİ'YE GEÇME İHTİMALİ SORULDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e dikkat çekici bir soru yöneltildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özel'e, İBB'nin AK Parti'ye geçme riski ortaya çıkarsa CHP ile iş birliği yapıp yapmayacağı soruldu. Soru, İstanbul'daki belediye yönetiminin geleceği kadar Yeni Parti lideri Özel'in CHP ile olası siyasi ilişkisini de gündeme getirdi. Ancak Özel, böyle bir durumda nasıl hareket edeceğine ilişkin somut bir yol haritası açıklamadı.

"YAKACAĞIM KENDİMİ!"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine yöneltilen soruya sert ve dikkat çekici bir ifadeyle karşılık verdi. Özel'in yanıtı şöyle oldu: “Yakacağım kendimi! Sosyal medyada soruyorlar, "Hazır mısınız? Ne yapacaksın?" falan filan. Yakacağım kendimi, bunu mu istiyorsunuz?”

İlgili Haberler
Yeni Parti lideri Özel'den Cemil Tugay'a olay sözler: Burnundan fitil fitil getireceğimYeni Parti lideri Özel'den Cemil Tugay'a olay sözler: Burnundan fitil fitil getireceğim
Kaynak: Haberler.com
Trabzon'da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu

Tam 184 koyun telef oldu! Facianın nedeni korkunç
Belgrad’da İsrail Büyükelçiliğine saldırı! Çocuk yaştaki saldırgan öldürüldü

İsrail Büyükelçiliğine saldırı! Zamanlama manidar
Çağatay Ulusoy'un kardeşini görenler şaşkın! İkizi sananlar var

Ünlü oyuncunun kardeşi ortaya çıktı! Görenler ikizi sanıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

300 binden fazla yatırımcısı var! Dev Türk şirketine kayyum atandı

300 binden fazla yatırımcısı var! Dev Türk şirketine kayyum atandı
Yok böyle şans! Basit bir dedektörle 2,5 kilogram saf altın buldu

Yok böyle şans! Basit bir dedektörle 2,5 kilogram saf altın buldu
Herkes öğretmen sanıyordu! Cezaevi firarisi çatıda gizlenirken yakalandı

Herkes öğretmen sanıyordu! Gerçek çatıda ortaya çıktı
Fon soruşturmasında Fatih Erdoğan ve diğer isimlerin mal varlığı tedbiri kaldırıldı

Fon soruşturmasında AK Partili vekilin eşiyle ilgili yeni karar
Libya anlaşmasının ardından Türkiye'den yeni hamle: Anlaşmaya hazırız

Türkiye'den bir ülkeye daha çağrı: Anlaşmaya hazırız
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar

Görüntüleri kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yalova'da kazada ölen babasına yüzde 100 kusur verildi! Oğlu yeni kamera görüntüleriyle itiraz etti

Ölen babasına yüzde 100 kusur verildi! Oğlu başka kamerayı buldu