Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti.

MURAT KURUM, MANSUR YAVAŞ'I AĞIRLADI

Bakan Kurum, yapılan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Başkentimizin ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik. Ankara'mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL: GÖRÜŞMEDEN HABERİM VAR

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Sözcü TV yayınında konuşan Özel şunları söyledi: "Mansur Yavaş’ın, Murat Kurum’la görüşmesinden haberim var, gayet normal bir görüşme. Bizim Mansur Başkan'dan bir şüphemiz yok. Sürekli diyalog halindeyiz. Aramızda en ufak bir sorunumuz yok. Türkiye adına önemli bir cumhurbaşkanı adayı seçeneği.

"KENDİMİ CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE BİR SEÇENEK OLARAK GÖRMÜYORUM"

Kendimi cumhurbaşkanı seçiminde bir seçenek olarak görmüyorum. Adayımız hala Ekrem İmamoğlu'dur."

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Kaynak: Haberler.com