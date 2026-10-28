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Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum

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Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşmesine ilişkin konuştu. Özel, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada, "Mansur Yavaş’ın, Murat Kurum’la görüşmesinden haberim var, gayet normal bir görüşme. Bizim Mansur Başkan'dan bir şüphemiz yok. Sürekli diyalog halindeyiz. Aramızda en ufak bir sorunumuz yok. Türkiye adına önemli bir cumhurbaşkanı adayı seçeneği." dedi.

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı bakanlıkta kabul etti.
  • Özgür Özel, Yavaş-Kurum görüşmesini 'gayet normal' olarak nitelendirdi ve Mansur Yavaş'tan şüphelerinin olmadığını söyledi.
  • Özgür Özel, kendisini cumhurbaşkanı seçiminde bir seçenek olarak görmediğini ve adaylarının hâlâ Ekrem İmamoğlu olduğunu belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti.

MURAT KURUM, MANSUR YAVAŞ'I AĞIRLADI

Bakan Kurum, yapılan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Başkentimizin ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik. Ankara'mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL: GÖRÜŞMEDEN HABERİM VAR

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Sözcü TV yayınında konuşan Özel şunları söyledi: "Mansur Yavaş’ın, Murat Kurum’la görüşmesinden haberim var, gayet normal bir görüşme. Bizim Mansur Başkan'dan bir şüphemiz yok. Sürekli diyalog halindeyiz. Aramızda en ufak bir sorunumuz yok. Türkiye adına önemli bir cumhurbaşkanı adayı seçeneği.

"KENDİMİ CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE BİR SEÇENEK OLARAK GÖRMÜYORUM"

Kendimi cumhurbaşkanı seçiminde bir seçenek olarak görmüyorum. Adayımız hala Ekrem İmamoğlu'dur."

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıKemal Karagöz:

Özgür başkan sen ne yaparsan yap Mansur Başkan yuvasına dönüyor. Sen kendine başka bir aday bul. Bence sen aday ol. Neden kendini hep geri planda tutuyorsun? Senin de mi bir sıkıntın var? Neden korkuyorsun?

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıaykut koçak:

olamaz çünkü emanetçiden cumhur başkanı olmaz...zaten ona chp liler bile oy atmaz

yanıt3
yanıt5
Haber Yorumlarısade vatandaş:

çok doğru söylüyorsun mansur başkan yuvasına dönüp yuvasındakilerin yuvasını yapacak

yanıt1
yanıt2
Haber Yorumlarıermisadam1983:

nah haber in var

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıReis:

evet çok önemli depremden çıkmış bir ülkede bir milyarlık konser eğlencesi düzenledi topluca yilanlıoğlunun belediye ye fatura Paris eğlencesi ne katıldınız öyle önemli ki

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