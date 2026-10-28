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İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı

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İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı Haber Videosunu İzle
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
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İsrail'de sandıkların yüzde 85,6'sının sayıldığı genel seçimlerde Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok çoğunluğu sağlayamazken, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog siyasi liderlere çağrıda bulunarak ülkeyi yeni bir seçim turundan kaçındıracak adımları atmaya davet etti.

  • Sandıkların yüzde 85,6'sının sayıldığı resmi olmayan kısmi sonuçlara göre Netanyahu yanlısı blok 53, muhalefet bloku 48, Arap partileri 19 milletvekilliği kazandı.
  • 120 sandalyeli Knesset'te hükümet kurmak için gereken 61 milletvekili çoğunluğuna Netanyahu yanlısı blok 8 sandalye uzakta.
  • İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi seçim sonuçlarının önümüzdeki hafta Yüksek Mahkeme Yargıcı Noam Sohlberg'den teslim alınmasının ardından yeni hükümetin kurulması için tüm Knesset gruplarıyla istişarelere başlayacağını duyurdu.

İsrail’de gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından oy sayım süreci devam ederken, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok hükümeti kurmak için gerekli çoğunluğu elde edemedi. Sandıkların yüzde 85,6'sının sayıldığı resmi olmayan kısmi sonuçlara göre Netanyahu yanlısı blok 53, muhalefet bloku 48, Arap partileri ise 19 milletvekilliği kazandı.

CUMHURBAŞKANI HERZOG'DAN UYARI 

Açıklanan ilk sonuçların ardından siyasi belirsizlik derinleşirken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Seçim sonrası ilk kamuoyu açıklamasını gerçekleştiren Herzog, Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda düzenlenen toplantıda siyasi partilere seslenerek ülkeyi yeni bir seçime götürmekten kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Herzog yaptığı açıklamada, "Dün yaşananlardan sonra, bir başka seçim turunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu nedenle buraya gelen herkesin açık fikirli olmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Netanyahu ve Herzog 

İSTİŞARELER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLIYOR

Resmi seçim sonuçlarını önümüzdeki hafta Yüksek Mahkeme Yargıcı Noam Sohlberg'den teslim almayı beklediğini belirten Cumhurbaşkanı Herzog, belgelerin tesliminin ardından yeni hükümetin kurulması amacıyla İsrail Meclisi'ndeki (Knesset) tüm gruplarla tek tek istişarelere başlayacağını duyurdu.

"İSRAİL TOPLUMU İÇİN BİR ONUR NİŞANI"

Öte yandan seçimlere katılım oranının son derece yüksek gerçekleşmesine de değinen Herzog, bu durumu "İsrail toplumu için bir onur nişanı" olarak nitelendirdi ve tablonun İsraillilerin "demokrasiye duydukları özlemin" derinliğini gösterdiğini sözlerine ekledi.

NETANYAHU ÇOĞUNLUĞUN 8 SANDALYE GERİSİNDE

120 sandalyeli İsrail parlamentosu Knesset'te hükümet kurabilmek için en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Mevcut sonuçlara göre Netanyahu yanlısı blok, hükümet kurmak için gerekli çoğunluğun 8 sandalye gerisinde bulunuyor. Oy sayımının önceki aşamalarında 56 sandalye elde edeceği öngörülen Netanyahu bloku, sayım ilerledikçe 53 sandalyeye geriledi. Buna karşılık Arap partilerinin toplam sandalye sayısı 15'ten 19'a yükseldi.

ÜÇ PARTİ SEÇİM BARAJININ ALTINDA

Açıklanan kısmi sonuçlara göre üç parti, yüzde 3,25 olarak belirlenen seçim barajının altında bulunuyor.

  • Yedek Askerler Partisi (Reservists): Yüzde 2,6
  • İsrail Halkı Partisi (People of Israel): Yüzde 1,6
  • Haredi Kamuoyu Partisi (Charedi Public): Yüzde 0,2
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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Kimi ilgilendiriyor kim katilbasi olacak. Hepsi katil.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Sagdic:

inşallah hükümeti kuramazlar tekrar seçime giderler ne kadar seçim o kadar maddi giderdir. zarardır.

yanıt7
yanıt0
Haber YorumlarıTurgut Yıldız:

dalavere olacağı belli bizim 80 milyon nüfuslu 5-6 saatte sayılan oy 7 milyon nüfuslu 24 saat oldu hala sayım sürüyor. 1 oy çıktı benim oyum kavgası herhalde

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEkSeS YAV:

Resmi rakamlar 8 gün sonra açıklanacakmış. Bakalım arap azınlıktaki temsilcileri kandırabileceklermi. Araplardan herhangisi saf değiştirirse.. " hak ettiği gibi yönetilecektir ! "

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıCihat Demir:

10 bin nüfusluk ülkede oy sayımı niye bu kadar uzun sürüyor

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumları149614:

Bizde olsa sayın 6 saate biterdi. Alavere dalavere işlem tamamdı.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıRealist:

Size her firsatta ulkeyi ve hukumeti kotuleyin diye nasil tembih ettiklerinin cok iyi farkindayiz. Bi anlayin artik o eski gunleriniz bittiiiiiiiiii. Sen secim kazanma umudunu bi kenara koy ve bi 25 yil daha bizim kontrolumuzde yasayacaginiz icin hazmetmeye alis.

yanıt3
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