İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı

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İsrail’de gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından oy sayım süreci devam ederken, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok hükümeti kurmak için gerekli çoğunluğu elde edemedi. Sandıkların yüzde 85,6'sının sayıldığı resmi olmayan kısmi sonuçlara göre Netanyahu yanlısı blok 53, muhalefet bloku 48, Arap partileri ise 19 milletvekilliği kazandı.

CUMHURBAŞKANI HERZOG'DAN UYARI

Açıklanan ilk sonuçların ardından siyasi belirsizlik derinleşirken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Seçim sonrası ilk kamuoyu açıklamasını gerçekleştiren Herzog, Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda düzenlenen toplantıda siyasi partilere seslenerek ülkeyi yeni bir seçime götürmekten kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Herzog yaptığı açıklamada, "Dün yaşananlardan sonra, bir başka seçim turunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu nedenle buraya gelen herkesin açık fikirli olmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Netanyahu ve Herzog

İSTİŞARELER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLIYOR

Resmi seçim sonuçlarını önümüzdeki hafta Yüksek Mahkeme Yargıcı Noam Sohlberg'den teslim almayı beklediğini belirten Cumhurbaşkanı Herzog, belgelerin tesliminin ardından yeni hükümetin kurulması amacıyla İsrail Meclisi'ndeki (Knesset) tüm gruplarla tek tek istişarelere başlayacağını duyurdu.

"İSRAİL TOPLUMU İÇİN BİR ONUR NİŞANI"

Öte yandan seçimlere katılım oranının son derece yüksek gerçekleşmesine de değinen Herzog, bu durumu "İsrail toplumu için bir onur nişanı" olarak nitelendirdi ve tablonun İsraillilerin "demokrasiye duydukları özlemin" derinliğini gösterdiğini sözlerine ekledi.

NETANYAHU ÇOĞUNLUĞUN 8 SANDALYE GERİSİNDE

120 sandalyeli İsrail parlamentosu Knesset'te hükümet kurabilmek için en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Mevcut sonuçlara göre Netanyahu yanlısı blok, hükümet kurmak için gerekli çoğunluğun 8 sandalye gerisinde bulunuyor. Oy sayımının önceki aşamalarında 56 sandalye elde edeceği öngörülen Netanyahu bloku, sayım ilerledikçe 53 sandalyeye geriledi. Buna karşılık Arap partilerinin toplam sandalye sayısı 15'ten 19'a yükseldi.

ÜÇ PARTİ SEÇİM BARAJININ ALTINDA

Açıklanan kısmi sonuçlara göre üç parti, yüzde 3,25 olarak belirlenen seçim barajının altında bulunuyor.

Yedek Askerler Partisi (Reservists): Yüzde 2,6

İsrail Halkı Partisi (People of Israel): Yüzde 1,6

Haredi Kamuoyu Partisi (Charedi Public): Yüzde 0,2

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