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Cezaevinden kaçtı, zeytin toplarken yakalandı

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Cezaevinden kaçtı, zeytin toplarken yakalandı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde, “hırsızlık” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.D., zeytin işçiliği yaparken jandarmanın takibine takıldı. Araçla seyir halindeyken durdurularak yakalanan A.D., adliyeye sevk edildi. Hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burhaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Edremit’te zeytin hasadıyla birlikte hırsızlık olaylarına karşı denetimlerini artıran jandarma ekipleri, aranan bir hükümlüyü zeytin bahçesinde tespit etti. Koordineli operasyonla yakalanan firari hükümlü cezaevine geri gönderildi.

ZEYTİN HASADINDA ORTAYA ÇIKTI

Edremit ve çevresinde zeytin hasadının başlamasıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, hakkında arama kararı bulunan bir kişinin Avcılar Mahallesi’nde zeytin topladığı belirlendi.

24 YIL 1 AY HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

Yapılan incelemede söz konusu kişinin, “hırsızlık” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından toplam 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. olduğu ve cezaevinden kaçtığı tespit edildi.

ARACI DURDURULARAK YAKALANDI

Firari hükümlünün araçla Avcılar Mahallesi’nden Edremit yönüne hareket ettiğini belirleyen Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koordineli bir operasyon düzenledi. Avcılar mevkiinde durdurulan araçtaki A.D. yakalandı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burhaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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