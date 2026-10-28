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Sağlık Bakanlığında tartışma yaratan atama! Ergün Yolcu üniversiteden izin alamayınca vazgeçildi

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Sağlık Bakanlığında tartışma yaratan atama! Ergün Yolcu üniversiteden izin alamayınca vazgeçildi
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Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanlığı döneminde Basın Müşaviri olan ve Ankara'daki muhalif gazetecilere bilgi sızdırdığı iddialarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Ergün Yolcu, Sağlık Bakanlığında İletişim Danışmanı olarak görevlendirildi. Gazeteci Zafer Şahin ise saatler sonra yaptığı açıklamada, Yolcu'nun çalıştığı üniversiteden onay alamadığı gerekçesiyle bakanlıkta görev yapmayacağını belirtti.

Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanlığı döneminde Basın Müşaviri olarak görev yapan ve Ankara’daki bazı gazetecilere bilgi sızdırdığı iddialarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Ergün Yolcu, Sağlık Bakanlığında İletişim Danışmanı olarak görevlendirildi.

Ancak atamanın ardından gazeteci Zafer Şahin, Yolcu’nun görev yaptığı üniversiteden gerekli izni alamadığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte Ergün Yolcu’nun Sağlık Bakanlığındaki yeni görevine başlamayacağı öğrenildi.

"ÜNİVERSİTEDEN ONAY ALAMADI"

Şahin, açıklamasında şunları söyledi: "Sağlık Bakanlığı’nda İletişim Danışmanı olarak göreve başlayacağı belirtilen Prof.Dr.Ergün Yolcu hakkında yeni gelişme. Yolcu, Sağlık Bakanlığı’nda görev yapmayacak. Gerekçe: Üniversite’den onay alamadı."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıPROJECT SKYNET:

üniversite haklı bölümde hoca yok

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