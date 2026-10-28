Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...

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Arda Güler ile küçük yaşlarda birlikte futbol oynayan Bahattin Akgül, milli futbolcunun o dönemlerdeki kişiliğini ve alışkanlıklarını anlattı.

Güler'in sakin ve kendi halinde bir çocuk olduğunu belirten Akgül, “Arda ile yaklaşık 7-8 ay beraber oynadık. Çok efendi, sakin, kimseye bulaşmayan ve sessiz biriydi” ifadelerini kullandı.

“BİZ LOKANTALARA GİDERDİK, O EVDEN YEMEK GETİRİRDİ”

Arda Güler'in çocukluk yıllarındaki disiplinine de değinen Akgül, eski takım arkadaşının maçlara evden hazırladığı yiyeceklerle geldiğini söyledi. Akgül, “Maçlara geldiğinde evden ekmek arası bir şeyler getirip yerdi; biz ise lokantalara giderdik, davet etsek bile gelmezdi” dedi.

“O DÜNYA YILDIZI OLDU, BEN KUYUMCUDA ÇALIŞIYORUM”

Arda Güler'in istikrarlı bir futbolcu olduğunu vurgulayan Bahattin Akgül, bugün geldikleri noktayı da karşılaştırdı. Akgül, “Çok istikrarlıydı, bugün o bir dünya yıldızı oldu, ben ise şu an bir kuyumcuda çalışıyorum” sözleriyle açıklamasını tamamladı.