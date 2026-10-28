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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 64 kişinin öldüğü tren kazası sonrası İspanya'ya mesaj

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 64 kişinin öldüğü tren kazası sonrası İspanya'ya mesaj
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İspanya'nın Toledo kenti yakınlarında iki hızlı trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 64 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. Yaralılardan 50'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği facianın ardından İspanya halkına taziye mesajı gönderdi.

  • İspanya'nın Toledo kenti yakınlarında iki hızlı trenin çarpışması sonucu 64 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı.
  • Yaralılardan 50'sinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaza nedeniyle İspanya halkına ve hükümetine taziye ile dayanışma mesajı iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İspanya'daki ölümcül tren kazasının ardından taziye mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 64 kişinin yaşamını yitirdiği facia nedeniyle İspanya halkına başsağlığı diledi. 

İSPANYA'DA İKİ HIZLI TREN ÇARPIŞTI

İspanya'nın Toledo kenti yakınlarında meydana gelen tren kazası ağır can kaybına yol açtı. İki hızlı trenin çarpışması sonucu yaşanan kazada, aktarılan bilgilere göre 64 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin açıklanan bilgiler de facianın boyutunu ortaya koydu. Hastanelerde tedavi altına alınan 80 kişiden 50'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSPANYA HALKINA TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından İspanya'ya taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada yakınlarını kaybedenlerin acısını Türkiye ve Türk milleti adına paylaştığını belirtti. Türkiye'nin İspanya halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında iki ülke arasındaki dostluğa dikkat çekti.

"KAZADA YAKINLARINI KAYBEDENLERİN ACISINI PAYLAŞIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'daki tren faciasının ardından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Dost İspanya’da bu sabah meydana gelen tren kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazada yakınlarını kaybedenlerin acısını ülkem ve milletim adına yürekten paylaşıyor, İspanya halkına ve hükûmetine Türkiye’nin birlik ve dayanışma mesajlarını gönderiyorum"

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Kaynak: Haberler.com
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