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Babasını tanımayan yok! Tatil pozları olay oldu

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Babasını tanımayan yok! Tatil pozları olay oldu
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Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, kızının Instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarından rahatsız oldu. Mourinho, fotoğrafları görmesinin ardından kızından paylaşımlarını kaldırmasını istedi.

Jose Mourinho'nun kızının deniz kenarında çekilen tatil fotoğrafları dikkat çekti. Instagram hesabında paylaşılan karelerde Mourinho'nun kızı, beyaz bikinisiyle denizin içinde poz verdi. Fotoğrafların ardından gözler ünlü teknik direktöre çevrildi.

MOURINHO FOTOĞRAFLARDAN RAHATSIZ OLDU

Jose Mourinho'nun kızının paylaştığı fotoğrafları beğenmediği ve bunların Instagram hesabından kaldırılmasını istediği konuşuluyor. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTabbe Lan:

Ne olmuş yani, ne varsa dökmüş ortaya.

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