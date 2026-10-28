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Fon soruşturmasında Fatih Erdoğan ve diğer isimlerin mal varlığı tedbiri kaldırıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturmasında Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'ın mal varlıkları üzerindeki tedbir kaldırıldı. Soruşturma sürerken bu isimler üzerindeki mal varlığı tedbiri sona erdi.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında, Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'ın mal varlıkları üzerindeki tedbir kararı kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan'ın mal varlığı üzerindeki tedbir kararı kaldırıldı. ???????

Kaynak: AA
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