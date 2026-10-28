Erzurum Oltu'da araç 22 metre uçuruma yuvarlandı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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ERZURUM'un Oltu ilçesinde, hafif ticari aracın yaklaşık 22 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.40 sıralarında Oltu Çevre Yolu'nda meydana geldi. B. Ş. yönetimindeki 25 AFF 954 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Karşı şeridin bariyerlerini aşan araç, yaklaşık 22 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araç, Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada araçta bulunan 4 kişiden Kerim Can Aydın (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü B. Ş. (21) ile E. A. B. (15) ve Z. N. A. (17) ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra 3 kişi Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan E. A. B., daha sonra ambulansla Erzurum'a sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı