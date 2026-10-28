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Hindistan'da 70 yıl sonra doğaya kazandırılan çita silahla öldürüldü

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Hindistan'da 70 yıl sonra doğaya kazandırılan çita silahla öldürüldü
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Hindistan'da yaklaşık 70 yıl sonra çitaları yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırmak için başlatılan proje, silahlı saldırıyla sarsıldı. Kuno Milli Parkı'nın dışında vurulan 19 aylık çita, vücudundan 5 saçma çıkarılmasına rağmen kurtarılamadı. Ülkede büyük önem verilen projenin parçası olan çitanın ölümü üzerine hükümet soruşturma başlattı.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde bulunan Kuno Milli Parkı'nda yürütülen çitaları yeniden doğaya kazandırma projesi, silahlı saldırıyla sarsıldı.

KNG22 olarak tanımlanan 19 aylık erkek çita, 25 Ekim'de Morena bölgesindeki ormanlık alanda yaralı halde bulundu. Milli parkın koruma sınırları dışında tespit edilen hayvan, ekipler tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. Çitanın, yeniden doğaya kazandırma programı kapsamında bölgeye getirilen Nirva adlı dişi çitanın yavrusu olduğu belirtildi.

VÜCUDUNDAN 5 SAÇMA ÇIKARILDI

Ağır yaralı çita, ileri tedavi için Jabalpur kentindeki veterinerlik merkezine götürüldü. Burada gerçekleştirilen acil ameliyatta hayvanın vücudundan 5 ateşli silah saçması çıkarıldı. Yapılan incelemelerde saçmaların iç organlarda ciddi yaralanmalara yol açtığı belirlendi.

Veterinerlerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan çita, 27 Ekim'de hayatını kaybetti. Olay, Hindistan'ın 2022 yılında başlattığı çitaları yeniden doğaya kazandırma projesinden bu yana kayıtlara geçen ilk silahla öldürülme vakası oldu.

HÜKÜMET HAREKETE GEÇTİ

Hindistan Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada olayın son derece ciddi şekilde ele alındığını duyurdu. Çitanın ölümünü araştırmak üzere üst düzey yetkililerden oluşan özel bir inceleme ekibi görevlendirildi.

Ekipte Ulusal Kaplan Koruma Kurumu ve Yaban Hayatı Suçları Kontrol Bürosundan yetkililerin yer aldığı bildirildi. Madhya Pradesh eyalet yönetiminin de orman ve polis görevlilerinden oluşan özel bir soruşturma ekibi kurduğu açıklandı.

KİMİN VURDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, çitanın kim tarafından ve hangi koşullarda vurulduğunu belirlemek için soruşturma yürütüyor. Kaçak avcılık ihtimali üzerinde durulurken, hayvanın bir insanla karşılaşması sırasında vurulmuş olabileceği olasılığı da araştırılıyor.

Silahın türünün ve saldırının nedeninin henüz kesinleşmediği, sorumluların tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

70 YIL SONRA YENİDEN DOĞAYA KAZANDIRILMIŞLARDI

Hindistan'da çitaların neslinin ülke sınırları içinde tükendiği 1952 yılında resmen ilan edilmişti. Aradan geçen yaklaşık 70 yılın ardından, 2022 yılında Başbakan Narendra Modi'nin desteklediği Çita Projesi kapsamında Afrika'dan getirilen çitalar Kuno Milli Parkı'na bırakıldı.

Namibya, Güney Afrika ve Botsvana'dan getirilen hayvanlarla ülkede yeniden bir çita popülasyonu oluşturulması hedeflendi. Ancak proje süresince yaşanan hayvan ölümleri, çitaların yeni yaşam alanlarındaki güvenliğini tartışmaya açtı.

Son olayın ardından Hindistan'daki çita sayısının 58 olduğu bildirildi. Yetkililer, özellikle koruma alanlarının dışına çıkan hayvanların güvenliğinin artırılması için mevcut önlemlerin yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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