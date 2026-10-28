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91 yaşındaki hastaya hemşire şiddeti! Kamera tüm olanları kaydetti

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91 yaşındaki hastaya hemşire şiddeti! Kamera tüm olanları kaydetti Haber Videosunu İzle
91 yaşındaki hastaya hemşire şiddeti! Kamera tüm olanları kaydetti
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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 91 yaşındaki hastaya şiddet uyguladığı iddia edilen hemşire tutuklandı. Palyatif Bakım Ünitesi'nde kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde, hemşirenin yemek yedirdiği yaşlı hastanın ağzını sert bir hareketle sildiği görüldü. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen savcılık soruşturma başlatırken, gözaltına alınan hemşire çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 91 yaşındaki H.A.'ya yönelik şiddet iddiası güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya çıktı.
  • Görüntülerde hemşire E.B.'nin, yemeği ağzından döken hastanın ağzını peçeteyle sert bir hareketle sildiği yer aldı.
  • Ailenin şikayeti üzerine yürütülen soruşturmada gözaltına alınan hemşire E.B. tutuklandı.

91 yaşındaki H.A.'nın Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşadığı olay, güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya çıktı. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada hemşire E.B. tutuklandı.

HASTANEDEKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin Palyatif Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 91 yaşındaki H.A.'ya yönelik şiddet iddiası üzerine adli süreç başlatıldı. Olayın yaşandığı ünitedeki güvenlik kamerası kayıtları, hemşire E.B.'nin yaşlı hastayla ilgilendiği sırada yaşananları ortaya koydu. Görüntülerde hemşirenin hastaya yemek yedirdiği, H.A.'nın ise yemeği ağzından döktüğü anlar yer aldı. Hemşirenin bunun ardından yaşlı hastanın ağzını peçeteyle sert bir hareket yaparak sildiği görüldü. Söz konusu görüntüler, soruşturmanın önemli delilleri arasında yer aldı.

AİLENİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

91 yaşındaki hastanın ailesi, ortaya çıkan görüntülerin ardından hemşireden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, hastaya yönelik şiddet iddiasıyla ilgili adli soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarında yer alan olay incelemeye alındı. Hastaya yemek yedirildiği sırada yaşananlar ve hemşirenin müdahalesi adli sürecin merkezinde yer aldı. 

YAŞLI HASTAYA ŞİDDET İDDİASI TUTUKLAMAYLA SONUÇLANDI

Başlatılan soruşturma kapsamında hemşire E.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hemşire, daha sonra adliyeye sevk edildi. Hakimlik, 91 yaşındaki hastaya şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan hemşire E.B.'nin tutuklanmasına karar verdi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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