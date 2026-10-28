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Vize'de eşini silahla öldüren kişi kendini de vurdu, 11 aylık bebek korumaya alındı

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Vize'de eşini silahla öldüren kişi kendini de vurdu, 11 aylık bebek korumaya alındı
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Vize'de Devlet Mahallesi Baytar Sokak'ta tartışma sonrası kişi eşini silahla öldürdü, aynı silahla kendini vurup ağır yaralandı. Çiftin 11 aylık kız bebeği, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, eşini silahla vurarak öldüren kişi, ardından aynı silahla kendisini vurdu.

Olay, Vize ilçesine bağlı Devlet Mahallesi Baytar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. ile eşi A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., silahla eşine ateş etti. Ardından kendisini de vuran şüpheli ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde A.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı S.A. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çiftin 11 aylık kız bebeği, olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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