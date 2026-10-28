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Salah'ın karşısına bir Salah daha çıktı

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Salah'ın karşısına bir Salah daha çıktı
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Trabzonspor formasıyla sezona damga vuran Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın kendisine olan benzerliğiyle tanınan vatandaşıyla çekildiği fotoğraf dikkat çekti. Yıldız futbolcu ile benzerinin aynı renk hırka ve beyaz tişört giymesi, ikili arasındaki benzerliği daha da belirgin hale getirdi.

  • Mısır'da Mohamed Salah'a benzerliğiyle tanınan Ahmed Bahaa, yıldız futbolcuyla bir araya gelerek birlikte fotoğraf çektirdi.
  • Mohamed Salah, Ağustos 2026'da Liverpool'dan ayrılarak Trabzonspor'a transfer oldu ve iki yıllık sözleşme imzaladı.
  • 34 yaşındaki Salah, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 8 gol ve 3 asist kaydetti.

Mısır'da Mohamed Salah'a olan benzerliğiyle tanınan kişi, yıldız futbolcuyla bir araya gelerek birlikte fotoğraf çektirdi. Yan yana gülümseyerek poz veren ikilinin özellikle saç kesimleri, sakal stilleri ve yüz hatlarındaki benzerlik dikkat çekti.

Salah ile benzerinin aynı renk hırka ve beyaz tişört tercih etmesi ise ortaya ilginç bir görüntü çıkardı. Fotoğrafa ilk bakışta ikiliyi birbirinden ayırt etmek oldukça güçleşti.

SALAH'IN BENZERİ MISIR'DA TANINIYOR

Mohamed Salah'a olan benzerliğiyle Mısır'da tanınan Ahmed Bahaa, daha önce de yıldız futbolcuyla bir araya gelmişti. Salah'a benzerliği nedeniyle insanların kendisini zaman zaman ünlü futbolcuyla karıştırdığını anlatan Bahaa, bu durum sayesinde ülkesinde tanınan bir isim haline geldi. İkilinin yan yana geldiği fotoğraf ise Salah'ın benzeriyle arasındaki fiziksel benzerliği bir kez daha gözler önüne serdi.

TRABZONSPOR'DA SEZONA DAMGA VURUYOR

Liverpool'dan ayrılarak Ağustos 2026'da Trabzonspor'a transfer olan Mohamed Salah, bordo-mavili takımla iki yıllık sözleşme imzaladı.

Karadeniz ekibinde kısa sürede önemli bir performans ortaya koyan 34 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Trabzonspor'un hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri haline gelen Salah, gol yollarındaki etkili performansıyla sezonun öne çıkan futbolcuları arasında yer alıyor.

LIVERPOOL'DAN TRABZONSPOR'A UZANAN KARİYER

Avrupa futbolunda uzun yıllar önemli başarılara imza atan Mohamed Salah, özellikle Liverpool formasıyla dünya çapında tanınan bir yıldız haline geldi. İngiliz ekibindeki kariyerinin ardından Türkiye'ye transfer olan Mısırlı futbolcu, Trabzonspor'da da golcü kimliğini sürdürüyor. Sahadaki performansıyla dikkat çeken Salah, bu kez kendisine tıpatıp benzeyen vatandaşıyla çekildiği fotoğrafla futbolseverlerin karşısına çıktı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıY. Selim:

sağdaki mi gerçek soldaki mi :)

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Haber Yorumlarıabbas dursun:

yanlız çakma salah gözler ele veriyor yüz metreden tanırım

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Haber YorumlarıAli Kır:

hangisi Salah tı??

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Haber Yorumlarıarmageddon7@live.be:

Salah salah i?ler

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Haber Yorumlarıbsdcwkhx5r:

salahtan daha çok salah bu

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