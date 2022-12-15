PlayStation Plus Aralık ayı oyun kataloğu belli oldu! Far Cry 5, WWE 2K22 ve daha fazlası

Playstation Plus'ın Aralık ayı Oyun Kataloğu serisi 14 Aralık Çarşamba günü açıklandı. Duyurulan oyunlarda Amerikan Güreşi oyunu WWE 2K22 hariç diğer tüm oyunlar 20 Aralık'tan itibaren kütüphaneye eklenecek.

PLAYSTATION PLUS ARALIK AYI OYUNLARI

WWE 2K22 | PS4

WWE 2K, yeniden tasarlanmış bir oyun motoru ve yeni kontrollerle geri dönüyor. En büyük ve en gerçekçi görünümlü WWE Superstars and Legends olarak yerel veya çevrimiçi olarak tek başınıza veya arkadaşlarınıza karşı oynayın. Bir değil, iki MyRise tek oyunculu maceraya atılın ve yolculuğunuzu daha önce hiç olmadığı gibi seçmenize izin veren benzersiz erkek ve kadın hikayelerine sahip olun. WWE Genel Müdürü olarak çekimleri arayın ve Raw, SmackDown, NXT veya NXT UK'nin dizginlerini alın ve nihai kadronuzu hazırlayın, ardından WWE Evrenindeki en büyük markayı oluşturmak için rakip GM'lere karşı yarışın.

WWE 2K22, 3 Ocak'ta PlayStation Plus Extra ve Premium üyelerine sunulacak.

Far Cry 5 | PS4

Montana'daki Hope County'ye hoş geldiniz, özgür ve cesurların ülkesi ama aynı zamanda Eden's Gate olarak bilinen fanatik bir kıyamet günü kültüne de ev sahipliği yapıyor. Direniş ateşini kıvılcımlamak ve kuşatılmış toplumu özgürleştirmek için tarikat lideri Joseph Seed ve kardeşleri Heralds'a karşı durun. Karakterinizi inşa edin ve Hope County'yi tek başına veya iki oyunculu kooperatifte özgür bırakın, ikonik kas arabalarının, ATV'lerin, uçakların ve çok daha fazlasının kontrolünü ele geçirerek kült güçleri destansı savaşlara dahil edin.



Far Cry New Dawn | PS4

Küresel bir nükleer felaketten 17 yıl sonra, kıyamet sonrası dönüştürülmüş canlı bir Hope County, Montana'da iki oyunculu kooperatifte kendi başınıza veya bir arkadaşınızla silahlanın. Hayatta kalan diğer insanlara katılın ve kalan son kaynakları ele geçirmeye çalışan Highwaymen ve acımasız liderleri The Twins'in tehlikeli yeni tehdidine karşı mücadeleye liderlik edin. Silah, teçhizat ve daha fazlasını yapmak da dahil olmak üzere tüm yeni özelliklerin kilidini açmaya yardımcı olacak ana üssünüzü yükseltmek için Uzmanları işe alın, ardından ABD'deki unutulmaz yerlere Keşif Gezilerine çıkın.



Far Cry Primal | PS4

Far Cry serisi Taş Devri'ne geri dönerken nefes kesen ortamlar ve öngörülemeyen vahşi karşılaşmalarla yenilikçi bir açık dünyayı fethedin. Tecrübeli bir avcı ve grubunuzun hayatta kalan son üyesi olan Takkar olarak oynayın. Tek bir amaç var: Av olduğunuz bir dünyada hayatta kalmak. Öngörülemeyen kargaşa, tehlikeli tehditler ve inanılmaz hikayelerle dolu yeni bir kaotik zaman dilimini keşfedin.



Mortal Shell | PS4, PS5

Mortal Shell, paramparça olmuş bir dünyada akıl sağlığınızı ve esnekliğinizi test eden acımasız ve derin bir aksiyon-RPG'dir. İnsanlığın kalıntıları solup çürüdükçe, kıskanç düşmanlar harabelerde iltihaplanır. Merhametten esirgenmezler, hayatta kalmak üstün farkındalık, hassasiyet ve içgüdüler gerektirir. Dindar takipçilerin gizli kutsal alanlarını takip edin ve gerçek amacınızı keşfedin.



Judgment | PS4, PS5

Size eleştirmenlerce beğenilen Yakuza serisini getiren ekipten, Takayuki Yagami olarak oynayın, utanç verici avukat, bu psikolojik gerilim filminde bir dizi korkunç cinayeti araştırmak için Kamurocho'nun yeraltı suç ağında ilerlerken özel dedektifliğe dönüştü. Şüphelileri takip edin, ipuçlarını keşfedin ve mahkemeye kanıt getirin. Heyecan verici karşılaşmalarda düşmanları alt etmek için iki benzersiz savaş stilinden yararlanın.



Yakuza: Like a Dragon | PS4, PS5

Bu aksiyon RPG'sinde underdog'dan ejderhaya seviye atlayın. Tokyo'daki düşük rütbeli bir yakuza ailesinin düşük rütbeli bir homurdanması olan Ichiban Kasuga, işlemediği bir suç için 18 yıl hizmet ettikten sonra topluma geri döner. Ailesinin ihanetinin ardındaki gerçeği ortaya çıkarırken, günümüz Japon şehrinde yolunuzu keşfederken ve savaşırken. Toplumun dışlanmışlarından oluşan bir paçavra grubundan bir parti oluşturun, yeni yeteneklerin ve kombo becerilerin kilidini açmak için onlarla zaman geçirin. Kendinizi go-karting, arcade oyunları veya 50 alt hikayeye kaptırmak için arayışınızdan zaman ayırın.



Yakuza 6: The Song of Life | PS4

Kazuma Kiryu'nun destansı hikayesinin sonunda, Dojima Ejderhası, genç mahallesi Haruto'yu korumaya ve Haruto'nun annesine yapılan korkunç saldırının ardındaki gizemi keşfetmeye çalışırken koruyucu babanın sorumluluğunu üstlenir. Onomichi, Hiroşima'yı keşfedin ve bazı beklenmedik arkadaşların yardımıyla acımasız bir suç yeraltı dünyasına geri dönün, Haruto'yu arayan klanları alt edin ve aradığınız cevapları bulun.



Middle Earth: Shadow of Mordor | PS4

Mordor'da savaşın ve Orta Dünya destanındaki yeni bir bölümü anlatan bu üçüncü şahıs aksiyon macerasında sizi zorlayan ruhun gerçeğini ortaya çıkarın. Güç Yüzükleri'nin kökenlerini keşfedin, efsanenizi inşa edin ve nihayetinde Sauron'un kötülüğüyle yüzleşin.

Middle Earth: Shadow of War | PS4

Ordunuzu oluşturmak, Kaleleri fethetmek ve Mordor'a içeriden hükmetmek için düşman hatlarının arkasına geçin. Ödüllü Nemesis Sistemi'nin her düşman ve takipçiyle nasıl benzersiz kişisel hikayeler yarattığını deneyimleyin ve Orta Dünya'nın bu destansı yeni hikayesinde Karanlık Lord Sauron ve Ringwraith'lerinin tüm gücüyle yüzleşin.

The Pedestrain | PS4, PS5

Bu keyifli ve eşsiz bulmacada, tüm fikirlerin simgelerde paylaşıldığı ve gözlem gücünüzün test edileceği metinsiz bir yolculuğun tadını çıkarın. Her ilgi çekici ortamı keşfetmek ve ilerlemek için halka açık tabelaları yeniden düzenleyin ve yeniden bağlayın.

Evil Genius 2 | PS4, PS5

Bir Kötü Deha'nın kontrolünü ele geçirin ve dünya hakimiyeti planlarını hicivli bir casus-fi kurucusunu harekete geçirin. Kötü olmak bu kadar iyi hissettirdiğinde, Adalet Güçlerinin bir şansı yok! Kendi eşsiz şeytani ininizi inşa edin ve harika kötü cihazlar inşa edin. Suçlu kölelerden oluşan bir güç eğitin, güçlü Uşaklar toplayın ve İninizi Adalet Güçlerinden koruyun ve kötü planlar yaparak ve bir Kıyamet Günü Cihazı inşa ederek dünyaya hükmedin.

Adventure Time Pirates of the Enchiridion | PS4

Ahoy! Ooo Ülkesi su altında ve nedenini bulmak Finn ve Jake'e kalmış. Açık denizleri keşfederken, gizli ipuçlarını ararken ve gölgeli şüphelileri sorgularken kahramanlarımıza katılın. Kahramanlarınızı yükseltin, hızlı tempolu taktiksel savaşta kötü adamlarla savaşmak için eşyaları, büyüleri, iksirleri ve benzersiz nihai kahraman yeteneklerini kullanın ve bu su dolu dünyayı kurtarmak için gizemi çözün!

Ben 10: Power Trip | PS4, PS5

Omnitrix'i giyin ve Ben 10'un inanılmaz uzaylılarına dönüşün, usta bir sihirbazın Hex-treme'li şeytani planlarını durdurmak için aksiyon dolu bir 3D dünyada maceraya atılın ve savaşın. Ben'in heyecan verici savaşta karşılaştığı en ölümcül düşmanlardan bazılarıyla savaşın. Eğlenceli bulmacaları çözün, tanıştığınız kasaba halkına yardım etmek için becerilerinizi kullanın ve uzaylılarınızı yükseltmek için güçlendirmeler toplayın. Hatta eğlenceli bir yerel drop-in, drop-out kooperatif oyunu için takım oluşturabilirsiniz.

Gigantosaurus The Game | PS4

Gigantosaurus'un tarih öncesi dünyasını keşfedin ve yarışın. Bu Disney dino hikayesi dünyayı kurtarmanın bir parçası, kısmen süper yarış ve animasyonlu TV dizisine bağlanan bu video oyunundaki tüm dev eğlenceler yarı platformcu, kısmen yarışçı. Tek başına veya bir arkadaşınla oyna, bulmacaları keşfet ve çöz... daha sonra bitiş çizgisine ve bir sonraki bölgeye hızlı tempolu bir süper ralliye katılmak.

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition | PS4

Muazzam bir açık dünyaya, devasa bir karakter kadrosuna ve kendi tarzınızda oynayabileceğiniz bir hikayeye sahip olan Obsidian Entertainment'taki ustaların bu ödüllü tek oyunculu RPG'sinin Ultimate Edition'ı tüm önemli güncellemeleri ve genişletmeleri içerir. Tanrı Eothas uykusundan uyandı, kalenizin altından fışkırdı, halkınızı öldürdü ve ruhunuzun bir parçasını çaldı. Artık sadece siz ve yoldaşlarınız, Deadfire Takımadaları'nı çiğneyen haydut tanrının entrikalarını ortaya çıkarabilirsiniz.

Worms W.M.D | PS4

Muhteşem, elle çizilmiş 2D görünüm, yepyeni silahlar, işçilik, araçlar ve binaların tanıtımı ve çok sevilen klasik silahların ve oynanışın geri dönüşü ile Worms W.M.D, şimdiye kadarki en iyi solucan deneyimidir. Emrinizde bulunan yeni ve klasik silahların devasa cephaneliğini kullanarak artan zorluklarla dolu 30 kampanya seviyesinde ilerleyin, ardından dereceli oyun da dahil olmak üzere her biri yerel veya çevrimiçi çok oyunculu modda sekiz solucana kadar olan komik taktiksel solucan savaşında beş rakibe kadar mücadele edin.

The Escapist 2 | PS4

The Escapists 2'de bir mahkumun hayatına geri dönerken dünyanın en zorlu hapishanelerinden çıkmanın zamanı geldi. Hapishaneler zorlaştıkça, kaçış planlarınızda daha yaratıcı olmanız gerekecek. Hemen hemen her hapishane kaçışının üstesinden gelmek için bir ton seçenek var. Neden nihai kaçış ekibini oluşturmak ve şimdiye kadarki en çılgın kaçışları tasarlamak için en fazla 3 arkadaşla birleşmiyorsunuz? Sinsi maceralarınıza hazırlanmak için çevrimiçi atlayın veya bir kanepede toplanın.

PLAYSTATION PLUS PREMIUM

Ridge Racer 2 | PSP

PSP klasiğinin bu geliştirilmiş versiyonunda harika bir skorla desteklenen yüce arcade yarışının tadını çıkarın. Oyun, rakipleri (ve en iyi zamanlarınızı) yenmek için yarış parkurları ve kilidini açmak için arabalarla doludur. PSP klasiğinin bu öykünülmüş sürümü, yukarı işleme, geri sarma, hızlı kaydetme ve özel video filtreleriyle geliştirilmiştir.

Heavenly Sword | PS3

Ninja Theory'nin üçüncü şahıs aksiyon macera filmi, Nariko işgalci bir Kral ve ordusuna karşı intikam arayışına girerken dramatik bir intikam hikayesi anlatıyor. Ancak zaman ona karşıdır, çünkü görevini yerine getirmek için kullandığı antik İlahi Kılıç sadece çoklu saldırı seçenekleri sunmakla kalmaz, aynı zamanda yaşam gücünü de yavaş yavaş tüketir. Zafere giden yolda savaşmak için artan düşman ordularına, kombolara hakim olmaya ve farklı savaş duruşlarına katılın.

Oddworld: Abe's Exoddus | PS1

Abe bu takipte orijinal Oddworld'e geri döner. Abe'nin huzurlu emekliliği, Mudokon Ruh Rehberleri'nden bir vizyon tarafından ziyaret edildiğinde, Magog Karteli'nin ölülerin kutsal Mudokon şehri Necrum'u süper bağımlılık yapan bir SoulStorm Brew yapmak için kemik toplamak için madenciliği yaptığını öğrendiğinde paramparça olur. Bu sürüm, yukarı işleme, geri sarma, hızlı kaydetme ve özel video filtreleri ile geliştirilmiştir.

Pinball Hereoes | PSP

Bağımlılık yaratan oynanış, basit kontroller ve langırt masaları ile çılgınca top flippin' eğlencesinin tadını çıkarın. Her masa, Uncharted ve Hot Shots Golf gibi farklı bir PlayStation serisine dayanıyor. Topunuzu oyunda tutun ve bir masanın tüm özel özelliklerini etkinleştirin. Bu sürüm, yukarı işleme, geri sarma, hızlı kaydetme ve özel video filtreleri ile geliştirilmiştir.