Eş Anlamlı Kelimeler 1. Sınıf Konu Anlatımı ve Test Etkinliği
Türkçedeki eş anlamlı kelimeleri ve bunun ne anlama geldiği örnek eş anlamlı kelimeler ile 1.sınıf konularına uygun şekilde öğreneceğiz.. Türkçede oldukça fazla sayıda eş anlamlı kelime bulunmaktadır. Bu kelimelere "anlamdaş" sözcükler de denilebilir. Hatta gündelik yaşamda bu kelimeleri çok fazla kullanırız. İşte 1. sınıf Türkçe eş anlamlı sözcükler konu anlatımı ile test etkinliği
Eş anlamlı kelime; yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir.
Eş Anlamlı Kelimeler 1. Sınıf
1. Sınıfta anlatılan eş anlamlı kelimelerin anlatımlarına bakalım. Yazılışları ve okunuşları farklı olan ancak anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı kelimeler denir. Yani tam olarak aynı anlama sahip olan iki ve ikiden fazla kelimeyi kast ediyoruz. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilirler, cümlede anlam değişikliği olmaz. Eğer anlam değişikliği olursa o eş anlamlı kelime değildir. Örneğin, yaşlı ve ihtiyar kelimeleri birer eş anlamlı kelimelerdir. Bu iki kelime aynı cümlede yer değiştirebilir. Aşağıdaki örneği inceleyelim
Yaşlı adam öyle bir koştu ki herkes şaşırdı kaldı.
İhtiyar adam öyle bir koştu ki herkes şaşırdı kaldı.
Eş Anlamlı Listesi
EŞ ANLAMLI KELİMELER TABLOSU
Sözcük
EşAnlamlısı
Sözcük
EşAnlamlısı
acemi
toy
hareket
kinetik
aciz
güçsüz
hasım
düşman
ad
isim
hasret
özlem
adalet
hak
hatıra
anı
adet
sayı
hediye
armağan
aka
büyük
hekim
doktor
akıl
us
hısım
dost
al
kırmızı
ırak
uzak
alelade
sıradan
ırmak
nehir
aleni
açık
idadi
lise
ara
fasıla
idare
yönetim
araba
otomobil
ihtiyar
yaşlı
armağan
hediye
ihtiyaç
gereksinim
aşk
sevi
ilan
duyuru
atik
seri
ilişki
münasebet
ayakkabı
pabuç
imtihan
sınav
ayrım
fark
isim
ad
ayrıntı
detay
istasyon
gar
bacı
kızkardeş
istikbal
gelecek
bağışlama
affetme
işçi
amele
basınç
tazyik
ivedi
çabuk
baş
kafa
izahat
açıklama
bayağı
adi
kabiliyet
yetenek
bencil
egoist
kafa
baş
beyaz
ak
kahin
medyum
bonkör
cömert
kalp
yürek
cennet
aden
kanıt
delil
cevap
yanıt
kara
siyah
cılız
zayıf
kelime
sözcük
cimri
pinti
kılavuz
rehber
cümle
tümce
kırmızı
al
çabuk
acele
kıyı
kenar
çağrı
davet
kirli
pis
çamur
balçık
kişi
şahıs
çare
deva
kolay
basit
değerli
kıymetli
konuk
misafir
deneyim
tecrübe
kural
kaide
denk
müsavi
kuvvetli
güçlü
deprem
zelzele
küçük
ufak
dil
lisan
lider
önder
dilek
istek
mal
meta
dize
mısra
mani
engel
dizi
sıra
matem
yas
doktor
hekim
mektep
okul
dost
arkadaş
mektup
name
duygu
his
merkep
eşek
edebiyat
yazın
misafir
konuk
edep
adap
misal
örnek
ehemniyet
önem
mizah
gülmece
elbise
esbap
muharebe
savaş
emniyet
güven
mübarek
kutsal
ender
nadir
namzet
aday
eser
yapıt
nefes
soluk
eşanlamlı
anlamdaş
nehir
ırmak
ev
konut
nesil
kuşak
fakir
yoksul
nezir
adak
fark
ayrım
okul
mektep
acemi
toy
ortalama
vasat
aciz
güçsüz
oy
rey
ad
isim
öğrenci
talebe
adalet
hak
öğretmen
muallim
adet
sayı
öğüt
nasihat
aka
büyük
önder
lider
akıl
us
örnek
misal
al
kırmızı
öykü
hikâye
alelade
sıradan
özverili
fedakâr
aleni
açık
problem
sorun
ara
fasıla
rey
oy
araba
otomobil
rüştiye
ortaokul
armağan
hediye
rüzgar
yel
aşk
sevi
saadet
mutluluk
atik
seri
sabit
durağan
ayakkabı
pabuç
sağlık
sıhhat
ayrım
fark
savaş
cenk -harp
ayrıntı
detay
sebep
neden
bacı
kızkardeş
sene
yüzyıl -asır
bağışlama
affetme
serüven
macera
basınç
tazyik
sevinç
mutluluk
baş
kafa
sınav
imtihan
bayağı
adi
sınıf
derslik
bencil
egoist
sitane
yıldız
beyaz
ak
siyah
kara
bonkör
cömert
son
nihayet
cennet
aden
sonbahar
güz
cevap
yanıt
soru
sual
cılız
zayıf
sorumluluk
mesuliyet
cimri
pinti
sözcük
kelime
cümle
tümce
sözlük
lügat
çabuk
acele
şaka
latife
çağrı
davet
şakacı
nüktedan
çamur
balçık
tabiat
doğa
çare
deva
tartışma
münakaşa
değerli
kıymetli
temel
esas
deneyim
tecrübe
tören
merasim
denk
müsavi
tren
şimendifer
deprem
zelzele
tutsak
esir
lisan
tümce
cümle
dilek
istek
uçak
teyyare
dize
mısra
ulu
yüce
dizi
sıra
ulus
millet
doktor
hekim
uslu
akıllı
dost
arkadaş
usta
ehil
duygu
his
uyarı
ikaz
edebiyat
yazın
uygarlık
medeniyet
edep
adap
uzak
ırak
ehemniyet
önem
üzüntü
tasa
elbise
esbap
vakit
zaman
emniyet
güven
vatan
yurt
ender
nadir
vazife
görev
eser
yapıt
veteriner
baytar
eşanlamlı
anlamdaş
vilayet
il
ev
konut
yanıt
cevap
fakir
yoksul
yanlış
hata
fark
ayrım
yaşlı
ihtiyar
fayda
yarar
yel
rüzgar
fena
kötü
yemek
aş
fikir
düşünce
yetenek
beceri
gemi
vapur
yıl
sene
gezgin
seyyah
yılmak
bıkmak
gezmek
dolaşmak
yoksul
fakir
gezi
seyahat
yurt
vatan
gökyüzü
sema
yürek
kalp
görev
vazife
yüz
sima
gözlem
rasat
zehir
agu
güç
kuvvet
zengin
varlıklı
güçlü
kuvvetli
zırnık
metelik
hadise
olay
zorluk
güçlük