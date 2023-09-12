Türkiye Maarif Vakfı, Dünya Genelindeki Okullarında 2023-2024 Eğitim-Öğretim Dönemine Başladı

Türkiye Maarif Vakfı, dünya genelindeki farklı coğrafyalarda bulunan okullarında 2023-2024 yeni eğitim-öğretim dönemine resmi olarak başladı. Arnavutluk, Romanya, Kosova, Burundi, Ekvator Ginesi, Gana, Macaristan, Mali ve Pakistan gibi farklı coğrafyalardaki Maarif Okulları'nda düzenlenen törenlerle yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Vakıf, yurt dışındaki eğitim kurumlarında öğrencilere eğitim ve öğretim hizmetleri sunarak uluslararası alanda eğitimde önemli bir rol üstleniyor.

Türkiye Maarif Vakfı, dünya genelindeki farklı coğrafyalarda bulunan okullarında 2023-2024 yeni eğitim-öğretim dönemine resmi olarak başladı. Vakıf, yurt dışındaki eğitim kurumlarında öğrencilere eğitim ve öğretim hizmetleri sunarak uluslararası alanda eğitimde önemli bir rol üstleniyor.

Arnavutluk, Romanya, Kosova, Burundi, Ekvator Ginesi, Gana, Macaristan, Mali ve Pakistan gibi farklı coğrafyalardaki Maarif Okulları'nda düzenlenen törenlerle yen, eğitim öğretim dönemi başladı.

Uzun bir aradan sonra okullarına dönen öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bir araya gelmenin coşkusunu yaşadı. Yeni öğrenme maceralarına başlamak için motive ve hazır hisseden öğrenciler, Maarif Vakfı'nın uluslararası eğitimdeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye Maarif Vakfı, yurtdışındaki okullarında eğitim-öğretim kalitesini artırma misyonunu sürdürerek, Türkiye'nin eğitim mirasını uluslararası arenada daha da genişletiyor. Vakfın çalışmaları, farklı kültürlerin bir araya geldiği ve öğrencilerin uluslararası anlayışla büyüdüğü bir eğitim ortamının oluşturulmasına katkı sağlıyor. Vakıf, eğitim alanında küresel bir aktör olarak adından sıkça söz ettiriyor ve farklı coğrafyalarda bulunan okullarında öğrencilere modern eğitim olanakları sunuyor.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün yaptığı açıklamada, Vakfın dünyanın dört bir köşesinde eğitim faaliyetlerine devam ettiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Maarif eğitim kurumlarının da bulunduğu her ülkede eğitime başlama dönemi farklılık arz etse de, birçok ülke tıpkı ülkemiz gibi yeni eğitim öğretim dönemine Eylül ayında başlamaktadır. Bu vesileyle, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ülkemizin geleceği olan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasının baş kahramanları olacak olan gençlerimizin heyecanını paylaşıyor, esenlikler diliyorum."

Örgün eğitimin dışında 3'üncü, 4'üncü nesil Türk çocuklarına ana dillerini, kültürlerini öğretmek, okul derslerine takviye sağlamak, ailelerine rehberlik etmek gibi faaliyetlerde bulunduklarına işaret eden Akgün, Avrupa'da ise daha çok Türk çocuklarının Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye yönelik ve Türk toplumunun başarılı bireyler yetiştirmesine katkıda bulunmak için çalıştıklarını aktardı.

Akgün, "Şimdiye kadar gerçekten çok başarılı sonuçlar aldık. Geçtiğimiz yıllarda, diyebiliriz ki üniversiteye yerleşme konusunda yüzde 99 başarı sağladık. Bu bize cesaret verdi." ifadesini kullandı.

TMV Başkanı Akgün, şöyle devam etti:

"Okullarımızda yetişen öğrenciler ekseriyetle üniversite eğitimlerini Türkiye'de tamamlamayı tercih ediyor. Böylece Türkiye ile kurdukları bağ daha da güçleniyor. Ortaokul ve lise çağlarındaki çocuklarımızı, Türkiye'deki üniversitelerde okuyan ağabeyleri, ablaları diyebileceğimiz başarılı gençleri ilişkilendiriyoruz. Böylece hem nesiller arası kaynaşma oluyor hem bir "Maariflilik" kültürü oluşuyor hem de yolu vakfımızın okullarından geçmiş gençlerle bağımızı koparmamış oluyoruz. Vakfımızın okullarında eğitim almış olan gençler aynı zamanda ülkemizin gönüllü elçileri de oluyor."

Vakfın okul ağı genişliyor

Akgün, TMV'nin eğitim ağının çok genişlediğini vurgulayarak, "Dünyanın neresine gidersek gidelim açtığımız okullarda çok ciddi bir rağbet olduğunu görüyoruz. Başarılı bir okul zincirimiz var. Bu anlamda dünyanın her yerinde nasıl İngiliz, Fransız, Alman okulları varsa Türk okulları zinciri de oluştu. Bu bizim için çok büyük bir gurur meselesi. Bunu devletimizin desteğiyle yapıyoruz. Gittiğimiz her yerde büyükelçiliklerimizle beraber insanlara ulaşma konusunda büyük bir gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sene itibarıyla Ürdün, Gürcistan, Tanzanya, Arnavutluk ve Kırgızistan gibi ülkelerde yeni okullar açıldığını ve şimdiden kapasitelerinin dolduğunu ifade eden Akgün, şunları kaydetti:

"Amacımız skor yapmak değil. Türkiye'den beklendiği şekliyle yüksek kalitede Türk okulu zincirini dünyanın her yerinde genişletmek, Türkiye'ye müzahir nitelikli, iyi insanlar yetiştirmek ve böylece kazanmış oldukları yüksek insani yeteneklerle dünyanın barışına, huzuruna, insanlığın kardeşliğine katkıda bulunmalarını sağlamak. Bu bizim temel mottomuz."

Belçika'da 3 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor

Belçika'da 3 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren TMV, üç resmi dile sahip ülkede yaşayan Türk çocuklar ve ebeveynleri için dil engelinin aşılmasına yardımcı oluyor. Türkçe'nin yanı sıra Flamanca ve Fransızca eğitim veren TMV, İngilizce takviyesi, hobi kursları ile psikolojik danışmanlık hizmeti de sunuyor.

TMV, bu programlarla Belçika'da 350 öğrenciyi desteklerken, ek olarak Flaman bölgesinde 900 öğrenciye Türkçe dersleri veriyor.

Türkiye Maarif Vakfı Afganistan, Almanya, Avusturya, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Etiyopya, Fransa, Kamerun, KKTC, Kolombiya, Mali ve Tunus'ta 22 eğitim merkezi, Arnavutluk'ta 1 üniversitesi, Belarus'da 1 Türkiye Araştırma Merkezi ve dünya genelinde 36 yurt binası bulunmaktadır. Ayrıca 51 ülkede bulunan 421 okul, 1 üniversite, 1 araştırma merkezi ve 22 eğitim merkezinde toplam 52 bin öğrenci ile faaliyetlerini sürmektedir. Birçok ülkede yeni öğrenci kayıtları devam etmektedir.

Arnavutluk

Maarif Vakfı Arnavutluk'ta 1 yeni şehirde daha eğitim faaliyetine başladı.

Başkent Tirana ve Elbasan şehirlerinden sonra Maarif İşkodra Okulu 2023-2024 eğitim öğretim yılına 354 yeni kayıt öğrencisi ile başladı. Anaokulundan Lise kademesine kadar eğitim veriyor. Arnavutluk genelinde 3 şehirde toplam 1050 öğrenci ile yeni eğitim öğretim dönemine başlamış oldu.

Romanya

Bükreş Uluslararası Maarif Okulu, yeni öğretim yılı açılış töreni Büyükelçi Altan'ın katılımıyla gerçekleşti

Türkiye Maarif Vakfı Romanya Temsilcisi Alpaslan Ateş, Bükreş Uluslararası Maarif Okulu yönetici ve öğretmenlerinin ev sahipliği yaptığı açılış törenine, Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah, Büyükelçilik ve bağlı kurum temsilcileri, Romanya Türk İş Adamları Derneği (TİAD) önceki dönem başkanlarından Aykut Akbulut ve önceki dönem başkan yardımcılarından Ali Rıza Koska, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Toplam 500'den fazla öğrencinin ders başı yaptığı okulun açılış töreninde Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah, Türkiye Maarif Vakfı Romanya Temsilcisi Alpaslan Ateş ve Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan birer konuşma yaptılar.

2019 yılında açılan ve bu yıl dördüncü öğretim yılına başlayan Bükreş Uluslararası Maarif Okulu önümüzdeki yıl mezunlarını verecek.

Gerçekleştirilen törenin ardından öğrenciler sınıflara girdi.

Bosna-Hersek

Bosna-Hersek Maarif Okulları 2023-2024 eğitim öğretim yılına kapılarını açtı ve yeni ve eski öğrencilerini ağırladı. 59 birinci sınıf öğrencisi için resepsiyon ve karşılama etkinliği düzenlendi.

Bosna Hersek'te Saraybosna'da iki kampüste faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı, birinci kampüste Saraybosna Maarif Okulları'nın anaokulu, ilkokul, ortaokulu ve lise eğitimi veriyor. İkinci kampüste ise "Isa-beg Ishakovic" İlkokulu olup, burada bu yıldan itibaren bir de anaokulu açıldı.

Toplam 72 öğrenci ile yeni kayıt alan birinci kampüste toplam 420 öğrenci, ikinci kampüste ise 178 öğrenci bulunmaktadır.

Birinci sınıf öğrencilerine yönelik resepsiyon töreni her iki kampüste gerçekleştirildi. Törene veliler, öğrenciler, öğretmenler, okul yönetimi, medya ve diğer davetliler katıldı. Büyük sınıfların öğrencileri, küçük öğrencilere gösteri yaptı, ardından öğretmenler yeni öğrencilerin isimleri tek tek söyledi.

Gana

Gana'nın başkenti Akra'da yeni eğitim öğretim yılı Maarif International School Ghana okulunda velilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Afganistan

Afganistan'ın başkenti Kabul dahil olmak üzere 8 ilde faaliyet gösteren Afgan-Türk Maarif Okulları, yeni eğitim ve öğretim dönemine merhaba dedi. Anaokulundan liseye kadar 4 bin 600 öğrencisiyle birlikte, Afganistan'da eğitim ve öğretim faaliyetlerine başladı. Afgan-Türk Maarif Okulları, kaliteli eğitim anlayışıyla bilinirken, yeni dönemde de öğrencilere nitelikli bir öğrenim deneyimi sunmayı hedefliyor.

Irak

Irak'ın başkenti Bağdat Kerkük ve Erbil'de Maarif Okullarında ilk ders zili çaldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenciler, farklı etkinliklerle karşılandı.

Uluslararası Erbil Maarif Okulları 2023-2024 eğitim öğretim yılına kapılarını açtı. Öğrenciler uzun yaz tatilinin ardından sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle yeniden bir araya gelmenin heyecanını yaşadılar.

Pakistan

Pakistan'ın farklı bölgelerinde 27 ayrı kampüsü ile eğitim veren Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları, 2023-24 eğitim-öğretim dönemine coşkuyla başladı. 10 farklı şehirde bulunan bu okullar, 13 binden fazla öğrencisiyle Pakistan eğitim sistemine olumlu bir katkı sunmayı sürdürüyor.

Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları, eğitimde kaliteyi ve bilgiyi her zaman öncelik olarak gören bir yapıya sahip olmasıyla tanınıyor. Öğrencilere sunduğu eşsiz eğitim deneyimi, bu okulları Pakistan'ın eğitim sahnesinde vazgeçilmez bir aktör haline getiriyor.

Ayrıca, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları, Türkiye ve Pakistan arasındaki güçlü kardeşlik bağlarının en güzel örneği olarak kabul ediliyor. Bu okullar, iki ülke arasındaki kültürel ve eğitimsel alışverişi teşvik ederek dostluk ve işbirliği ruhunu canlı tutuyor.

Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları yöneticileri, yeni eğitim-öğretim dönemine başlarken öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi. Ayrıca, bu dönemde daha fazla başarıya imza atmak için yeni projeler ve girişimler üzerinde çalışacaklarını vurguladılar.

Pakistan ve Türkiye arasındaki bu özel eğitim köprüsü olan Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları, gelecekte daha fazla öğrenciye daha parlak bir gelecek sunmak için kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor. Bu okullar, eğitim alanında başarıyı teşvik etmeye ve dostluk bağlarını güçlendirmeye devam edecek.

Ürdün

Ürdün'ün başkenti Amman kentinde yeni açılan Maarif Amman Okulları'nda ilk ders zili çaldı.

Maarif Amman Okulları Anaokulun'dan Lise'ye kadar her kademe ve seviyede yaklaşık 200 öğrenciye hizmet verecek. Maarif Amman Okulları Maarif Vakfının Ürdün'deki ilk okulu.