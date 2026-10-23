Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Olaitan'dan alkış alan performans: Avrupa'da 6 gole katkı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Olaitan'dan alkış alan performans: Avrupa'da 6 gole katkı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, Crystal Palace karşısında attığı golle Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti ve toplamda 6 gole doğrudan katkı sağladı.

Beşiktaş’ın Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

OLAITAN YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Zorlu mücadelede Junior Olaitan’ın performansı öne çıktı. Beninli futbolcu, 73. dakikada ağları havalandırarak Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti.

AVRUPA'DA 6 GOLE KATKI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Avrupa arenasında 1 gol ve 5 asist üreten Olaitan, toplamda 6 gole doğrudan katkı sağladı. Yıldız isim, siyah-beyazlı ekibin bu alandaki en etkili ismi konumunda bulunuyor. Crystal Palace karşısında attığı golle istatistiklerine bir yenisini ekleyen Olaitan’ın performansı, Beşiktaş’ın beraberlikle ayrıldığı mücadelede dikkat çekti.

İlgili Haberler
Maça damga vuran kare! Oyuna önünü görmeden devam ettiMaça damga vuran kare! Oyuna önünü görmeden devam etti
Dolmabahçe'de 4 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş Avrupa'da namağlup ilerliyorDolmabahçe'de 4 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş Avrupa'da namağlup ilerliyor
Beşiktaş taraftarından Kartal Kayra'ya tepkiBeşiktaş taraftarından Kartal Kayra'ya tepki
Beşiktaş'ta sakatlık: Oyuna devam edemediBeşiktaş'ta sakatlık: Oyuna devam edemedi
Beşiktaş taraftarından görsel şölenBeşiktaş taraftarından görsel şölen
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Maça damga vuran kare! Oyuna önünü görmeden devam etti

Maça damga vuran an!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe ve Galatasaray son 16’ya kalabilecek mi? İşte hesaplanan ihtimaller

Kötü haber maalesef geldi! İşte ihtimaller
Nereden nereye! Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor

Nereden nereye! Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
Icardi'ye La Liga'dan 2 yeni talip! Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan takıma gidebilir

2 bomba talibi var! Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan takıma gidebilir
Vurulan Eşref Saral'dan açıklama var! Tüm Türkiye'den özür diledi

5 kurşunla vurulan Eşref Saral, nedamet getirdi
Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim

Ne bu havalar? Maç sonu resmen dalga geçti
12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece'de yakalandı! Günahı çok büyük

12 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu! Günahı çok büyük
Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti

Dünya bir ilki yaşıyor! Korkulan kabus gerçek oldu