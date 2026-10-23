Trabzonsporlu Andre Onana trafik kazası geçirdi

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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında sahasında Hearts'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Andre Onana trafik kazası geçirdi.

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

61 Saat'te yer alan habere göre; Papara Park'taki karşılaşmanın ardından evine gitmek üzere yola çıkan Kamerunlu kaleci, Yomra tarafında zincirleme trafik kazasına karıştı. Haberde, Onana'nın kullandığı araca arkadan gelen başka bir araç çarptığı, çarpmanın etkisiyle Onana'nın aracının da önündeki araca çarparak zincirleme kazaya karıştığı belirtildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kaza sırasında ailesi de araçta bulunan Onana'nın ve aile üyelerinin kazadan yara almadan kurtulduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu dile getirildi. Ayrıca kulüp yetkililerinin de olay yerine gelerek Onana'nın durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.