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Çin'e bağlı Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Çin'e bağlı Tibet Özerk Bölgesi'nde TSİ 17.33'te 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. CENC verilerine göre merkez üssü Tibet'in kuzeyindeki Nagqu olan deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti; can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Çin'e bağlı Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde TSİ 17.33'te 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) verilerine göre, merkez üssü Tibet'in kuzeyindeki Nagqu olan deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. CENC, sarsıntının bölgede hissedildiğini açıkladı. Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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