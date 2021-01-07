ROMANYA HABERLERİ

Romanya - Bugün
Son dakika gündem:
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle: "Hindistan (10 milyon 395 bin 938), Brezilya (7 milyon 874 bin 539), Rusya (3 milyon 308 bin 601), İngiltere (2 milyon 836 bin 801), Fransa (2 milyon 705 bin 618), Türkiye (2 milyon 283 bin 931), İtalya (2 milyon 201 bin 945), İspanya (1 milyon 982 bin 544), Almanya (1 milyon 841 bin 228), Kolombiya (1 milyon 719 bin 771), Arjantin (1 milyon 676 bin 171), Meksika (1 milyon 479 bin 835), Polonya (1 milyon 344 bin 763), İran (1 milyon 261 bin 903), Güney Afrika (1 milyon 149 bin 591), Ukrayna (1 milyon 90 bin 496) ve Peru (1 milyon 24 bin 432)." Virüs kaynaklı can kaybı sayısının ABD'nin yanı sıra 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde: "Brezilya (199 bin 43), Hindistan (150 bin 372), Meksika (129 bin 987), İngiltere (77 bin 346), İtalya (76 bin 877), Fransa (66 bin 565), Rusya (59 bin 951), İran (55 bin 830), İspanya (51 bin 430), Kolombiya (44 bin 723), Arjantin (43 bin 976), Almanya (38 bin 199), Peru (37 bin 991), Güney Afrika (31 bin 368), Polonya (30 bin 55), Endonezya (23 bin 296), Türkiye (22 bin 70), Belçika (19 bin 827), Ukrayna (19 bin 357), Şili (16 bin 816), Kanada (16 bin 369), Romanya (16 bin 299), Ekvador (14 bin 146), Irak (12 bin 865), Çekya (12 bin 436), Hollanda (11 bin 999), Pakistan (10 bin 511) ve Macaristan (10 bin 198).
Romanya - Bugün
Arçelik'in "Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı" Nihat Bayız oldu
Kariyerinin devamında "Bulaşık Makinesi ve Buzdolabı Ürün Direktörü", "Ürün Yönetimi Direktörü", Arçelik'in Romanya iştiraki olan "Arctic Genel Müdürü" ve "Ar-Ge Direktörü" olarak devam eden Bayız, Türkiye, Romanya, Tayvan, İngiltere, Tayland ve Çin olmak üzere 6 farklı ülkede 20 Ar-Ge Merkezi liderliği görevini de yürüttü.
Romanya - Dün
AB üyesi 13 ülkeden " yakın bölgelere de aşı sağlansın" mektubu
Mektup hakkında Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve İsveç, AB Komisyonu'na, Batı Balkanlar ve Doğu Ortaklık ülkelerine Kovid-19 aşısı konusunda destek verilmesini talep eden bir mektup gönderdi.
Romanya - Dün
Son dakika haberleri... Avro Bölgesi'nde ÜFE kasımda yüzde 0,4 arttı
AB ülkeleri arasında ÜFE, kasımda önceki aya kıyasla en fazla yüzde 1,7 ile Fransa ve Danimarka'da, yüzde 1,2 ile Estonya'da ve yüzde 1,1 ile Romanya'da artış gösterdi.
Romanya - Dün
Son dakika haberi |
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle: "Hindistan (10 milyon 375 bin 478), Brezilya (7 milyon 812 bin 7), Rusya (3 milyon 284 bin 384), İngiltere (2 milyon 774 bin 479), Fransa (2 milyon 680 bin 239), Türkiye (2 milyon 270 bin 101), İtalya (2 milyon 181 bin 619), İspanya (1 milyon 982 bin 544), Almanya (1 milyon 814 bin 565), Kolombiya (1 milyon 702 bin 966), Arjantin (1 milyon 662 bin 730), Meksika (1 milyon 466 bin 490), Polonya (1 milyon 330 bin 543), İran (1 milyon 255 bin 620), Güney Afrika (1 milyon 127 bin 759), Ukrayna (1 milyon 83 bin 585) ve Peru (1 milyon 22 bin 18)." Virüs kaynaklı can kaybı sayısının ABD'nin yanı sıra 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde: "Brezilya (197 bin 777), Hindistan (150 bin 151), Meksika (128 bin 822), İtalya (76 bin 329), İngiltere (76 bin 305), Fransa (66 bin 282), Rusya (59 bin 506), İran (55 bin 748), İspanya (51 bin 430), Kolombiya (44 bin 426), Arjantin (43 bin 785), Peru (37 bin 925), Almanya (37 bin 180), Güney Afrika (30 bin 524), Polonya (29 bin 502), Endonezya (23 bin 109), Türkiye (21 bin 879), Belçika (19 bin 750), Ukrayna (19 bin 129), Şili (16 bin 788), Kanada (16 bin 233), Romanya (16 bin 178), Ekvador (14 bin 103), Irak (12 bin 856), Çekya (12 bin 257), Hollanda (11 bin 826) ve Pakistan (10 bin 461) ve Macaristan (10 bin 80).
Romanya - 05.01.2021
Yıldızlar Yatırım, 2021'de yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırım hedefliyor
Orman ürünleri alanında, Yıldız Entegre'nin geçen yıllarda ilk yurt dışı üretim yatırımı olan Romanya tesisini devreye aldığını hatırlatan Yıldız, buradaki üretim süreçlerinin devam ettiğini söyledi.
Romanya - 05.01.2021
Son dakika haberleri!
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle: "Hindistan (10 milyon 357 bin 569), Brezilya (7 milyon 754 bin 560), Rusya (3 milyon 260 bin 138), İngiltere (2 milyon 713 bin 563), Fransa (2 milyon 659 bin 750), Türkiye (2 milyon 255 bin 607), İtalya (2 milyon 166 bin 244), İspanya (1 milyon 958 bin 844), Almanya (1 milyon 796 bin 216), Kolombiya (1 milyon 686 bin 131), Arjantin (1 milyon 648 bin 940), Meksika (1 milyon 455 bin 219), Polonya (1 milyon 322 bin 947), İran (1 milyon 249 bin 507), Güney Afrika (1 milyon 113 bin 349), Ukrayna (1 milyon 78 bin 251) ve Peru (1 milyon 21 bin 58)." Virüs kaynaklı can kaybı sayısının ABD'nin yanı sıra 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde: "Brezilya (196 bin 591), Hindistan (149 bin 886), Meksika (127 bin 757), İtalya (75 bin 680), İngiltere (75 bin 431), Fransa (65 bin 415), Rusya (58 bin 988), İran (55 bin 650), İspanya (51 bin 78), Kolombiya (44 bin 187), Arjantin (43 bin 634), Peru (37 bin 873), Almanya (35 bin 632), Güney Afrika (30 bin 11), Polonya (29 bin 161), Endonezya (22 bin 911), Türkiye (21 bin 685), Belçika (19 bin 750), Ukrayna (18 bin 927), Şili (16 bin 767), Kanada (16 bin 74), Romanya (16 bin 57), Ekvador (14 bin 69), Irak (12 bin 844), Çekya (12 bin 70), Hollanda (11 bin 675) ve Pakistan (10 bin 409).
Romanya - 04.01.2021
ABD, Romanya'ya MQ-9 İHA'larını konuşlandıracak
ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, "istihbarat, gözlem ve keşif görevleri" için "MQ-9 Reaper" tipi insansız hava araçlarını (İHA), 90 havacı asker ile Romanya'ya konuşlandıracağını açıkladı.
Romanya - 03.01.2021
TürkAkım'dan Avrupa'ya 2020'de 5,8 milyar metreküp gaz taşındı
Böylece, TürkAkım'dan 2020 yılında taşınan 5,8 milyar metreküp doğal gaz, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya ve Romanya'daki tüketicilere ulaştı.
Romanya - 02.01.2021
Son dakika haber!
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle: "Hindistan (10 milyon 305 bin 788), Brezilya (7 milyon 700 bin 578), Rusya (3 milyon 186 bin 336), Fransa (2 milyon 639 bin 773), İngiltere (2 milyon 542 bin 65), Türkiye (2 milyon 220 bin 855), İtalya (2 milyon 129 bin 376), İspanya (1 milyon 936 bin 718), Almanya (1 milyon 762 bin 504), Kolombiya (1 milyon 654 bin 880), Arjantin (1 milyon 629 bin 594), Meksika (1 milyon 437 bin 185), Polonya (1 milyon 305 bin 774), İran (1 milyon 231 bin 429), Güney Afrika (1 milyon 73 bin 887), Ukrayna (1 milyon 69 bin 517) ve Peru (1 milyon 17 bin 199)." Virüs kaynaklı can kaybı sayısının ABD'nin yanı sıra 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde: "Brezilya (195 bin 441), Hindistan (149 bin 218), Meksika (126 bin 507), İtalya (74 bin 621), İngiltere (74 bin 125), Fransa (64 bin 765), Rusya (57 bin 555), İran (55 bin 337), İspanya (50 bin 837), Kolombiya (43 bin 495), Arjantin (43 bin 319), Peru (37 bin 724), Almanya (34 bin 388), Polonya (28 bin 956), Güney Afrika (28 bin 887), Endonezya (22 bin 329), Türkiye (21 bin 93), Belçika (19 bin 581), Ukrayna (18 bin 731), Şili (16 bin 660), Romanya (15 bin 841), Kanada (15 bin 606), Ekvador (14 bin 51), Irak (12 bin 824), Çekya (11 bin 711), Hollanda (11 bin 529) ve Pakistan (10 bin 258).
Romanya - 01.01.2021
Son dakika:
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle: "Hindistan (10 milyon 286 bin 709), Brezilya (7 milyon 675 bin 973), Rusya (3 milyon 159 bin 297), Fransa (2 milyon 620 bin 425), İngiltere (2 milyon 488 bin 780), Türkiye (2 milyon 208 bin 652), İtalya (2 milyon 107 bin 166), İspanya (1 milyon 936 bin 718), Almanya (1 milyon 743 bin 478), Kolombiya (1 milyon 642 bin 775), Arjantin (1 milyon 625 bin 514), Meksika (1 milyon 426 bin 94), Polonya (1 milyon 294 bin 878), İran (1 milyon 225 bin 142), Güney Afrika (1 milyon 57 bin 161), Ukrayna (1 milyon 55 bin 47) ve Peru (1 milyon 15 bin 137)." ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde: "Brezilya (194 bin 976), Hindistan (149 bin 18), Meksika (125 bin 807), İtalya (74 bin 159), İngiltere (73 bin 512), Fransa (64 bin 632), Rusya (57 bin 19), İran (55 bin 223), İspanya (50 bin 837), Arjantin (43 bin 245), Kolombiya (43 bin 213), Peru (37 bin 680), Almanya (34 bin 104), Güney Afrika (28 bin 469), Polonya (28 bin 554), Endonezya (22 bin 138), Türkiye (20 bin 881), Belçika (19 bin 528), Ukrayna (18 bin 533), Şili (16 bin 608), Romanya (15 bin 767), Kanada (15 bin 606), Ekvador (14 bin 34), Irak (12 bin 813), Çekya (11 bin 580), Hollanda (11 bin 432) ve Pakistan (10 bin 176).
Romanya - 31.12.2020
Galatasaray, Hagi Akademisi'nde yetişen Roberto Malaele'yi kadrosuna katmak istiyor
Romanya - 30.12.2020
Türkiye yeni yılda NATO'da önemli görev üstleniyor
NATO Mukabele Kuvveti'nin bir parçası olan VJTF'de 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesindeki yaklaşık 4 bin 200 askerin yanı sıra Arnavutluk, Macaristan, İtalya, Letonya, Karadağ, Polonya, Romanya, Slovakya, İspanya, İngiltere ve ABD'den askeri birimlerin katılımıyla 6 bin 400 askeri personel görev alacak.
Romanya - 30.12.2020
Ukrayna'dan kaçırılmaya çalışılan 2 binden fazla tarihi eser Sırbistan'da yakalandı
Romanya - 30.12.2020
Son dakika haberi: Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 82 milyon 362 bini geçti
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle: "Hindistan (10 milyon 225 bin 326), Brezilya (7 milyon 564 bin 117), Rusya (3 milyon 105 bin 37), Fransa (2 milyon 574 bin 41), İngiltere (2 milyon 382 bin 865), Türkiye (2 milyon 178 bin 580), İtalya (2 milyon 67 bin 487), İspanya (1 milyon 906 bin 57), Almanya (1 milyon 691 bin 707), Kolombiya (1 milyon 614 bin 822), Arjantin (1 milyon 602 bin 163), Meksika (1 milyon 401 bin 529), Polonya (1 milyon 268 bin 634) ve İran (1 milyon 212 bin 481), Ukrayna (1 milyon 45 bin 348), Güney Afrika (1 milyon 21 bin 451) ve Peru (1 milyon 10 bin 496)." ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şu şekilde: "Brezilya (192 bin 716), Hindistan (148 bin 475), Meksika (123 bin 845), İtalya (73 bin 29), İngiltere (71 bin 567), Fransa (64 bin 78), Rusya (55 bin 827), İran (54 bin 946), İspanya (50 bin 442), Arjantin (43 bin 18), Kolombiya (42 bin 620), Peru (37 bin 574), Almanya (32 bin 420), Güney Afrika (27 bin 568),Polonya (27 bin 454), Endonezya (21 bin 703), Türkiye (20 bin 388), Belçika (19 bin 361), Ukrayna (18 bin 324), Şili (16 bin 488), Romanya (15 bin 469), Kanada (15 bin 378), Ekvador (14 bin 1), Irak (12 bin 800), Çekya (11 bin 429) ve Hollanda (11 bin 212), Pakistan (10 bin 47).
Romanya - 29.12.2020
Son dakika haberi:
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle: "Hindistan (10 milyon 224 bin 797), Brezilya (7 milyon 506 bin 890), Rusya (3 milyon 78 bin 35), Fransa (2 milyon 562 bin 646), İngiltere (2 milyon 329 bin 730), Türkiye (2 milyon 162 bin 775), İtalya (2 milyon 56 bin 277), İspanya (1 milyon 894 bin 72), Almanya (1 milyon 670 bin 194), Kolombiya (1 milyon 603 bin 807), Arjantin (1 milyon 590 bin 513), Meksika (1 milyon 389 bin 430), Polonya (1 milyon 261 bin 10) ve İran (1 milyon 206 bin 373), Ukrayna (1 milyon 30 bin 374), Güney Afrika (1 milyon 11 bin 871) ve Peru (1 milyon 8 bin 908)." ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde: "Brezilya (191 bin 641), Hindistan (148 bin 190), Meksika (122 bin 855), İtalya (72 bin 370), İngiltere (71 bin 109), Fransa (63 bin 109), Rusya (55 bin 265), İran (54 bin 814), İspanya (50 bin 122), Arjantin (42 bin 868), Kolombiya (42 bin 374), Peru (37 bin 525), Almanya (31 bin 176), Polonya (27 bin 147), Güney Afrika (27 bin 71), Endonezya (21 bin 452), Türkiye (20 bin 135), Belçika (19 bin 274), Ukrayna (17 bin 789), Şili (16 bin 443), Romanya (15 bin 334), Kanada (15 bin 121), Ekvador (13 bin 994), Irak (12 bin 791), Çekya (11 bin 152) ve Hollanda (11 bin 42).
Romanya - 28.12.2020
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, kariyer rekorunu geliştiriyor
Sumudica, şampiyonluk yaşadığı Romanya kulübü Astra Giurgiu ile en uzun yenilmezlik serisini 9 maç olarak elde etmişti.
Romanya - 27.12.2020
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla
İsveç, İspanya, Avusturya, İtalya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Romanya, Hırvatistan, Slovenya, Macaristan, Polonya, Çekya, Slovakya ve Kıbrıs Rum kesiminde Pfizer-BioNTech aşıları uygulanmaya başladı.
Romanya - 27.12.2020
Son dakika!
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle: "Hindistan (10 milyon 188 bin 392), Brezilya (7 milyon 465 bin 806), Rusya (3 milyon 21 bin 964), Fransa (2 milyon 550 bin 864), İngiltere (2 milyon 256 bin 5), Türkiye (2 milyon 133 bin 373), İtalya (2 milyon 38 bin 759), İspanya (1 milyon 869 bin 610), Almanya (1 milyon 643 bin 169), Kolombiya (1 milyon 584 bin 903), Arjantin (1 milyon 578 bin 267), Meksika (1 milyon 377 bin 217), Polonya (1 milyon 253 bin 957) ve İran (1 milyon 194 bin 963), Ukrayna (1 milyon 25 bin 989) ve Peru (1 milyon 6 bin 318)." ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde: "Brezilya (190 bin 815), Hindistan (147 bin 659), Meksika (122 bin 26), İtalya (71 bin 620), İngiltere (70 bin 405), Fransa (62 bin 573), İran (54 bin 574), Rusya (54 bin 226), İspanya (49 bin 824), Arjantin (42 bin 501), Kolombiya (41 bin 943), Peru (37 bin 414), Almanya (30 bin 157), Polonya (27 bin 61), Güney Afrika (26 bin 521), Endonezya (20 bin 994), Türkiye (19 bin 624), Belçika (19 bin 158), Ukrayna (17 bin 774), Şili (16 bin 404), Romanya (15 bin 108), Kanada (14 bin 800), Ekvador (13 bin 990), Irak (12 bin 767), Hollanda (10 bin 970) ve Çekya (10 bin 950).
Romanya - 27.12.2020
Haftanın tarihine bakış
1947- Romanya Kralı Michael, Sovyet destekli komünistler tarafından görevinden çekilmeye zorlandı.
Romanya - 26.12.2020
8. Türkiye İnovasyon Haftası
En büyük sorunun seyahat edildiğinde bir takım elbise ya da ürünün kırışabileceğini aktararak, şunları kaydetti: "Bunları önleyen travel ürünler yaptık. Astarsız ceketler yaptık. Ceketlerin gramajını 700, 800 gramdan 180 grama indirdik. İnovasyonun insana hayatına ne kattığı, nasıl bir konfor kattığı önemli. Satışta inovasyon dediğimizde de dünyada satış stratejilerinin inanılmaz değiştiği, belki 5-6 yıl sonra yapmayı planladığımız şeyleri dijital altyapının dönüşümü ile 6 ayda yapmak zorunda kaldık. Şu anda kendi adımıza bir uygulamamız var. Cep telefonuyla müşterilerimiz, App'imizi indirdiği zaman her türlü fırsata ulaşabiliyor, aynı zamanda bir mağazanın içinde gibi gezebiliyor. Bu son derece önemli. Bununla birlikte akıllı alışveriş ile mağazaya gitmeden görüntülü alışveriş yaptırabiliyoruz. Bu da yeni bir pazarlamada inovasyon. Aynı zamanda şu anda mevcut mağazaları da bir deneyim mağazası haline getirmek konusunda çalışmalarımız var. Çünkü bunlarla ilgili yaptığımız yeni yazılımlar ve teknolojik altyapı çalışmaları var. Her şeyden önce biz global rekabeti öğrendik." İtalya'da geçen yılki cirolarının yaklaşık 10 milyon avro olduğunu belirten Orakçıoğlu, hala İtalya'da, İspanya'da, Romanya'da, Rusya'da direkt kendi yatırımlarıyla ivmelenmeye devam ettiklerini dile getirdi.
Romanya - 26.12.2020
Son dakika haber...
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle: "Hindistan (10 milyon 169 bin 818), Brezilya (7 milyon 448 bin 560), Rusya (2 milyon 992 bin 706), Fransa (2 milyon 547 bin 771), İngiltere (2 milyon 221 bin 312), Türkiye (2 milyon 118 bin 255), İtalya (2 milyon 28 bin 354), İspanya (1 milyon 869 bin 610), Almanya (1 milyon 632 bin 737), Kolombiya (1 milyon 574 bin 707), Arjantin (1 milyon 574 bin 554), Meksika (1 milyon 372 bin 243), Polonya (1 milyon 249 bin 79) ve İran (1 milyon 189 bin 203), Ukrayna (1 milyon 12 bin 203) ve Peru (1 milyon 5 bin 546)." ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde: "Brezilya (190 bin 515), Hindistan (147 bin 379), Meksika (121 bin 837), İtalya (71 bin 359), İngiltere (70 bin 195), Fransa (62 bin 427), İran (54 bin 440), Rusya (53 bin 659), İspanya (49 bin 824), Arjantin (42 bin 422) Kolombiya (41 bin 690), Peru (37 bin 368), Almanya (29 bin 968), Polonya (26 bin 992), Güney Afrika (26 bin 276), Endonezya (20 bin 847), Türkiye (19 bin 371), Belçika (19 bin 38), Ukrayna (17 bin 581), Şili (16 bin 358), Romanya (15 bin 23), Kanada (14 bin 719), Ekvador (13 bin 984), Irak (12 bin 755), Hollanda (10 bin 924) ve Çekya (10 bin 859).
Romanya - 25.12.2020
8. Türkiye İnovasyon Haftası
Türkiye'ye ek olarak Güney Afrika, Romanya, Polonya ve Pakistan'da Pazar lideri konumunda olduklarını aktaran Barış, şöyle konuştu: "Beko markamız bugün Avrupa'da solo beyaz eşya pazarının lideri konumunda.
Romanya - 23.12.2020
Romanya'da koalisyon hükümeti güvenoyu aldı
Romanya'da 6 Aralık'taki seçimlerin ardından oluşturulan koalisyon hükümeti parlamentoda güvenoyu aldı.
Romanya - 23.12.2020
Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda Romanya uyruklu zanlı tutuklandı
Romanya - 23.12.2020
Son dakika haberi:
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle: "Hindistan (10 milyon 99 bin 308), Brezilya (7 milyon 320 bin 20), Rusya (2 milyon 906 bin 503), Fransa (2 milyon 490 bin 946), İngiltere (2 milyon 110 bin 314), Türkiye (2 milyon 62 bin 960), İtalya (1 milyon 997 bin 370), İspanya (1 milyon 838 bin 654), Almanya (1 milyon 556 bin 611), Arjantin (1 milyon 555 bin 279), Kolombiya (1 milyon 530 bin 593), Meksika (1 milyon 338 bin 426), Polonya (1 milyon 214 bin 525) ve İran (1 milyon 170 bin 743), Peru (1 milyon 153)." ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde: "Brezilya (188 bin 285), Hindistan (146 bin 476), Meksika (119 bin 495), İtalya (69 bin 842), İngiltere (68 bin 307), Fransa (61 bin 702), İran (54 bin 3), Rusya (51 bin 912), İspanya (49 bin 520), Arjantin (42 bin 254) Kolombiya (40 bin 931), Peru (37 bin 218), Almanya (28 bin 241), Polonya (25 bin 783), Güney Afrika (25 bin 246), Endonezya (20 bin 257), Belçika (18 bin 821), Türkiye (18 bin 602), Ukrayna (17 bin 172), Şili (16 bin 217), Romanya (14 bin 636), Kanada (14 bin 425), Ekvador (13 bin 949), Irak (12 bin 725) ve Hollanda (10 bin 633) ve Çekya (10 bin 562).
Romanya - 22.12.2020
Son dakika haberi: Romanya'da hükümeti kurma görevi eski Finans Bakanı Citu'ya verildi
Son dakika gelişmesine göre Romanya'da 6 Aralık'ta düzenlenen genel seçimlerin ardından hükümeti kurma görevi sağ koalisyonun adayı eski Finans Bakanı Florin Citu'ya verildi.
Romanya - 22.12.2020
"Toplumsal Kalkınma İçin Dünya Üniversiteler Birliği Zirvesi" toplantısı
Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya, KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu ile Endonezya, Filipinler, Romanya, Malezya, Avustralya ve Bangladeş'deki üye üniversitelerin temsilcileri katıldı.
Romanya - 22.12.2020
e-Twinning projesiyle öğrenciler farklı kültürleri tanıyacak
Arnavutluk, Litvanya, Gürcistan, İtalya, Romanya, Azerbaycan ve Türkiye'den 34 ortağın yer aldığı "Benim Şehrim Benim Hikayem" e-Twinning projesi kapsamındaki projede, öğrencilerin birbirlerinin kültürlerini öğrenmesi hedefleniyor.
Romanya - 22.12.2020
Doğu Karadeniz'den 5,6 milyon dolarlık dezenfektan ihraç edildi
Bu sene ihracat yapılan ülkeler arasında en fazla gelir artışının sağlandığı ülke Romanya oldu.
Romanya - 21.12.2020
İngiltere'ye seyahat yasağı genişliyor
Koronavirüsün yeni mutasyonunun İngiltere'de hızla yayılması sebebiyle, bu ülkeye seyahat yasağı koyan ülkeler arasına Fransa, Hindistan ve Rusya'da katıldı. Koronavirüsün yeni mutasyonunun hızla yayılması sebebiyle İngiltere'ye, ülkeler birbiri ardına seyahat yasağı koymaya başladı. Avrupa'da Fransa, Almanya, İtalya, Danimarka, Hollanda, İrlanda, Avusturya, Portekiz, İsveç, Belçika, Bulgaristan, İsviçre, Hırvatistan, Finlandiya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Estonya ve Litvanya İngiltere'ye seyahat yasağı koydu.
Romanya - 21.12.2020
NeurotechEU Avrupa Üniversitesi çalışmalarına başladı
Konsorsiyumda Türkiye'den Boğaziçi Üniversitesinin yanı sıra İngiltere'den Oxford University, Hollanda'dan Radboud University Nijmegen, Almanya'dan University of Bonn, İsveç'ten Karolinska Institutet, Romanya'dan University of Cluj, İspanya'dan Miguel Hernandez University of Elche ve Macaristan'dan University of Debrecen yer alıyor.
Romanya - 21.12.2020
Kanada, İngiltere seyahatlerini kısıtladı
İngiltere'de korona virüsün mutasyona uğrayan bir türünün tespit edilmesinin ardından İtalya, Almanya, Kuveyt, Fransa, Romanya İngiltere'den yapılan uçuşları askıya aldı.
Romanya - 21.12.2020
Son dakika gündem:
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle: "Hindistan (10 milyon 56 bin 248), Brezilya (7 milyon 238 bin 600), Rusya (2 milyon 848 bin 377), Fransa (2 milyon 473 bin 354), İngiltere (2 milyon 40 bin 147), Türkiye (2 milyon 24 bin 601), İtalya (1 milyon 953 bin 185), İspanya (1 milyon 817 bin 448), Arjantin (1 milyon 541 bin 285), Almanya (1 milyon 514 bin 783), Kolombiya (1 milyon 507 bin 222), Meksika (1 milyon 320 bin 545), Polonya (1 milyon 202 bin 700) ve İran (1 milyon 158 bin 384)." ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde: "Brezilya (186 bin 773), Hindistan (145 bin 843), Meksika (118 bin 202), İtalya (68 bin 799), İngiltere (67 bin 401), Fransa (60 bin 549), İran (53 bin 625), Rusya (50 bin 858), İspanya (48 bin 926), Arjantin (41 bin 813), Kolombiya (40 bin 475), Peru (37 bin 103), Almanya (26 bin 764), Polonya (25 bin 397), Güney Afrika (24 bin 691), Endonezya (19 bin 880), Belçika (18 bin 626), Türkiye (18 bin 97), Ukrayna (16 bin 665), Şili (16 bin 154), Romanya (14 bin 394), Kanada (14 bin 228), Ekvador (13 bin 948), Irak (12 bin 697) ve Hollanda (10 bin 491) ve Çekya (10 bin 331).