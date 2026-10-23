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Bournemouth, Milan'ı sahadan sildi

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Bournemouth, Milan'ı sahadan sildi
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UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Bournemouth, Milan'ı 3-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Bournemouth ile Milan karşı karşıya geldi. İngiltere'de oynanan maçı Bournemouth, 3-0 kazandı.

3 GOLLE 3 PUAN

Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan Justin Kluivert, 32. dakikada penaltıdan Marcus Tavernier ve 84. dakikada Amine Adli kaydetti. Milan, kalecisi Mike Maignan'ın 27. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte ikinci yenilgisini yaşayan Milan, 3 puanda kaldı. Ev sahibi Bournemouth ise 3'te 3 yaparak 9 puana yükseldi. Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Milan, sahasında Ferencvaros ile karşılaşacak. Bournemouth, Sparta Prag deplasmanına gidecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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