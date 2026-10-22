Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası! Bakanlık binasını da vurdular

Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası! Bakanlık binasını da vurdularGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Aranistan'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattı. Ülkenin başkenti Riyad'da pek çok nokta balistik füze ve İHA'larla vuruldu. Savunma Bakanlığı, Dammam Uluslararası Havalimanı, Yenbu'daki Aramco tesisleri, Abha Uluslararası Havalimanı vurulan yerler arasında yer aldı. Saldırıya uğrayan yerlerden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.
Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’a yönelik yeni ve kapsamlı bir saldırı dalgası başlattı. Başkent Riyad başta olmak üzere ülkenin stratejik noktaları balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı.
BAKANLIK BİNASI, HAVALİMANLARI SALDIRIYA UĞRADI
Saldırılarda Riyad’daki Savunma Bakanlığı binası, Yanbu kentinde bulunan Aramco petrol tesisleri ile Dammam ve Abha uluslararası havalimanları vuruldu. İsabet alan tesislerden ve kritik noktalardan yoğun dumanlar yükseldiği bildirildi.
Suudi hava savunma sistemleri füze ve İHA'ları engellemek için teyakkuza geçerken bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.