Dolmabahçe'de 4 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş Avrupa'da namağlup ilerliyor

Dolmabahçe'de 4 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş Avrupa'da namağlup ilerliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile 2-2 berabere kalarak 7 puana yükseldi. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
- UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Beşiktaş ile Crystal Palace, Tüpraş Stadyumu'nda 2-2 berabere kaldı.
- Beşiktaş'ın gollerini 45+2. dakikada Ndidi ve 73. dakikada Junior Olaitan attı; Crystal Palace'ın golleri 51. dakikada Yeremy Pino ve 55. dakikada Mateta'dan geldi.
- Beşiktaş'ta Ümit Akdağ, 77. dakikada Larsen'e yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş ile İngiltere temsilcisi Crystal Palace karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.
AZ FARKLA TOP DIŞARIDA
15. dakikada Pino'nun kullandığı frikikte savunmadan hücuma çıkan Richards'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
NUBEL'DEN HATA YOK
30. dakikada sağ kanattan Wharton'un kullandığı kornerde altıpasta zor pozisyondaki Mateta'nın şutunda kaleci Nübel, üzerine gelen topu kontrol etmeyi başardı.
BEŞİKTAŞ, NDIDI İLE ÖNDE
45+2. dakikada Beşiktaş golü buldu. Salih Özcan'ın savunma arkasına attığı uzun pasta topu kontrol eden Ndidi, ceza sahası sol çaprazından sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.
PALACE İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI
51. dakikada skora denge geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Khalaili yerden ceza sahasına servisi yaptı, kale önündeki Yeremy Pino'dan gol vuruşu geldi ve top ağlara gitti.
MATETA TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ
55. dakikada Crystal Palace, 2-1 öne geçti. Beşiktaş yarı sahasından çıkmak isterken Djalo'dan hata geldi. Kaleciye kısa kalan pasta topu kazanan Mateta ceza sahasında gol pozisyonuna girdi ve sert bir vuruşla yakın direkten ağlara gönderdi.
OLAITAN'DAN MUHTEŞEM BİR GOL
73. dakikada skora yeniden denge geldi. Beraberlik golü için bu dakikalarda baskıyı artıran Beşiktaş, aradığı golü Olaitan'la buldu. Yay gerisinde iki rakibinden sıyrılan Junior Olaitan sağ ayakla köşeye nefis vurdu ve topu ağlara gönderdi.
BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI
Beşiktaş, 77. dakikada 10 kişi kaldı. Ümit Akdağ, Larsen’e yaptığı müdahalenin ardından direkt olarak kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
BEŞİKTAŞ NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR
Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte namağlup şekilde yoluna devam eden Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, puanını 7'ye yükseltti. Crystal Palace da 4 puana ulaştı.