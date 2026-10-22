Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Dolmabahçe'de 4 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş Avrupa'da namağlup ilerliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dolmabahçe'de 4 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş Avrupa'da namağlup ilerliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile 2-2 berabere kalarak 7 puana yükseldi. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

  • UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Beşiktaş ile Crystal Palace, Tüpraş Stadyumu'nda 2-2 berabere kaldı.
  • Beşiktaş'ın gollerini 45+2. dakikada Ndidi ve 73. dakikada Junior Olaitan attı; Crystal Palace'ın golleri 51. dakikada Yeremy Pino ve 55. dakikada Mateta'dan geldi.
  • Beşiktaş'ta Ümit Akdağ, 77. dakikada Larsen'e yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş ile İngiltere temsilcisi Crystal Palace karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti. 

AZ FARKLA TOP DIŞARIDA

15. dakikada Pino'nun kullandığı frikikte savunmadan hücuma çıkan Richards'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

NUBEL'DEN HATA YOK

30. dakikada sağ kanattan Wharton'un kullandığı kornerde altıpasta zor pozisyondaki Mateta'nın şutunda kaleci Nübel, üzerine gelen topu kontrol etmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ, NDIDI İLE ÖNDE

45+2. dakikada Beşiktaş golü buldu. Salih Özcan'ın savunma arkasına attığı uzun pasta topu kontrol eden Ndidi, ceza sahası sol çaprazından sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

PALACE İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

51. dakikada skora denge geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Khalaili yerden ceza sahasına servisi yaptı, kale önündeki Yeremy Pino'dan gol vuruşu geldi ve top ağlara gitti.

MATETA TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

55. dakikada Crystal Palace, 2-1 öne geçti. Beşiktaş yarı sahasından çıkmak isterken Djalo'dan hata geldi. Kaleciye kısa kalan pasta topu kazanan Mateta ceza sahasında gol pozisyonuna girdi ve sert bir vuruşla yakın direkten ağlara gönderdi.

OLAITAN'DAN MUHTEŞEM BİR GOL

73. dakikada skora yeniden denge geldi. Beraberlik golü için bu dakikalarda baskıyı artıran Beşiktaş, aradığı golü Olaitan'la buldu. Yay gerisinde iki rakibinden sıyrılan Junior Olaitan sağ ayakla köşeye nefis vurdu ve topu ağlara gönderdi.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

Beşiktaş, 77. dakikada 10 kişi kaldı. Ümit Akdağ, Larsen’e yaptığı müdahalenin ardından direkt olarak kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 

BEŞİKTAŞ NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte namağlup şekilde yoluna devam eden Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, puanını 7'ye yükseltti. Crystal Palace da 4 puana ulaştı. 

İlgili Haberler
Beşiktaş taraftarından Kartal Kayra'ya tepkiBeşiktaş taraftarından Kartal Kayra'ya tepki
Beşiktaş'ta sakatlık: Oyuna devam edemediBeşiktaş'ta sakatlık: Oyuna devam edemedi
Beşiktaş taraftarından görsel şölenBeşiktaş taraftarından görsel şölen
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Rus Ordusu, Arktik tatbikatı yaptı

Birçok ülkeye mesaj niteliğinde görüntüler
Trump’tan LeBron James’e ulusal marş tepkisi: Özür dilemeli

Bu görüntü Trump'ı çileden çıkarttı
Bilal Erdoğan'dan İtalyanca sürprizi! Verona Forumu'ndaki hitabı dikkat çekti

Bilal Erdoğan bu kez İtalyancasıyla dikkat çekti! İşte o anlar
Maça damga vuran kare! Oyuna önünü görmeden devam etti

Maça damga vuran anlar!
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArak Temha:

haa fener haa bjk

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Akcay:

ee gamam da grupdan sonra onemlı olan cıft eleme olsa ordakı macı hayal edemıyorum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polatlı'da pancar hasadında feci ölüm! 3 çocuk annesi Türkan Keskin makineye sıkıştı

Eşiyle tarlada çalışıyordu! 3 çocuk annesi makineye kurban gitti
Sokak ortasında kanlı dehşet! 61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca intihara kalkıştı

61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca kendi boğazını kesti
Beşiktaş'ta sakatlık: Oyuna devam edemedi

Beşiktaş'ta korkutan sakatlık
İşte Sergen Yalçın'ın sözleşmesi ve maaşı

"Para konuşmadım" demişti! Alacağı maaş bomba
Arda Güler'in Mbappe'ye attığı mesaj olay oldu! Anında cevap geldi

Arda'nın Mbappe'ye attığı mesaj olay oldu! Anında cevap geldi
Bursasporlu Iheanacho'ya karpuz sürprizi

Bu karpuzlar bakın kime gönderildi
Mesut Kösedağı CHP'den istifa etti! Yeni Parti'nin İstanbul'daki ilk belediyesi Kadıköy oldu

CHP'den istifa etti! Yeni Parti'ye İstanbul'da ilk belediye
Türkan Şoray'dan 42 yaşına giren kızına duygusal sözler

Yeşilçam'ın Sultanı'ndan 42 yaşına giren kızına duygusal sözler