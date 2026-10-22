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Manisa’da işçi servisinin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Manisa’da işçi servisinin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Manisa’da işçi servisinin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Manisa’nın Salihli ilçesinde servis minibüsünün çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde servis minibüsünün çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Salihli'nin Sağlık Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Yüksel Özdemir Caddesi ile 117 Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. (63) yönetimindeki 45 J 7197 plakalı işçi servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle bisikletiyle ilerleyen Suriye uyruklu 8 yaşındaki Yunus Zelf'e (8) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, küçük Yunus Zelf'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından çocuğun cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, işçi servis minibüsü trafikten men edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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