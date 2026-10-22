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Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı

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Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı
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CHP Genel Balkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim tartışmalarında tavrını belli etti. Kılıçdaroğlu, "Ülke bu haldeyken, yangın yerindeyken hangi erken seçimi yapacaksınız? Ekonomiyi görüyorsunuz, fon vurgununu görüyorsunuz, yolsuzlukları görüyorsunuz, gelir dağılımındaki olağanüstü bozulmayı görüyorsunuz. Hangi erken seçimi yapacaksınız ve hangi gerekçeyle yapacaksınız? Biz her şeyden önce Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu tablonun mutlaka düzeltilmesi gerektiği kanaatindeyiz." dedi.

  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin mevcut ekonomik ve toplumsal durumu nedeniyle bu dönemde erken seçimin yanlış olacağını söyledi.
  • Kılıçdaroğlu, CHP'nin Cumhur İttifakı ile özel bir görüşmesi olmadığını belirtti.
  • Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şu dönemde erken seçimin yanlış olacağını söyledi.

"ÜLKE BU HALDEYKEN HANGİ ERKEN SEÇİMİ YAPACAKSINIZ?"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Ülke bu haldeyken, yangın yerindeyken hangi erken seçimi yapacaksınız? Ekonomiyi görüyorsunuz, fon vurgununu görüyorsunuz, yolsuzlukları görüyorsunuz, gelir dağılımındaki olağanüstü bozulmayı görüyorsunuz. Yoksulluğun artık yaygınlaştığını ve bir anlamda da kitleler tarafından kabul edildiğini görüyorsunuz. Hangi erken seçimi yapacaksınız ve hangi gerekçeyle yapacaksınız?

Erken seçim eğer gelirse Türkiye'nin gündemine, elbette ki biz erken seçim olmasın diye bir özel çabamız olmayacak yani. Ama biz her şeyden önce Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu tablonun mutlaka düzeltilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu tablo mutlaka düzelmek zorunda. Yapamazlarsa, beceremezlerse zaten doğal olarak seçim kendiliğinden gelecektir, doğal olarak.

"CUMHUR İTTİFAKI İLE BİR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

"CHP'nin Cumhur İttifakı'nın yanında saf tutuyor algısına ne diyorsunuz?" sorusuna, "Efendim bu algıyı yaratan medya ve belli çevreler, yani özel olarak Cumhur İttifakı ile bir görüşmemiz olmadı. Eleştiri gelince en sert eleştiriyi yapıyoruz" yanıtını verdi.

"MANSUR BEY'İN İSTİFASI ÜZDÜ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Mansur Bey Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini yapıyor. Belediye başkanı bir yerde sorun varsa o sorunu götürür, çözer. Kendisi ekibi, kadrosuyla sorunları çözmekle yükümlü zaten. Mansur Bey'in istifası üzdü mü? Elbette üzülürüz."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıTeoman Teo:

Kemal sen bunlari düzeltirsin ya sana güveniyoruz fakat kac kisiyle secime gidecen o belli degil ama sen tek basinada yaparsin bu isi hadi bakalim yürü

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Haber Yorumlarızeyneleroglu57:

serbest piyasa kaldırılmalı tek çağre

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Haber YorumlarıMehmet Cengiz Genç:

yani diyor ki bizim oylarımız şu anda Yeni Parti'ye kaydı ve onlar bizi geçti Özgür Özel'i içeri alıp Yeni Partiyide bir şekilde kapatın ki seçime ondan sonra gidelim

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Haber Yorumlarıaykut koçak:

ne yiyip içirdilerde buna ..bu bu kadar çark etti

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Haber Yorumlarıbatubora1274:

yandaş oğlu yandaş

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