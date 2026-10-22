Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şu dönemde erken seçimin yanlış olacağını söyledi.

"ÜLKE BU HALDEYKEN HANGİ ERKEN SEÇİMİ YAPACAKSINIZ?"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Ülke bu haldeyken, yangın yerindeyken hangi erken seçimi yapacaksınız? Ekonomiyi görüyorsunuz, fon vurgununu görüyorsunuz, yolsuzlukları görüyorsunuz, gelir dağılımındaki olağanüstü bozulmayı görüyorsunuz. Yoksulluğun artık yaygınlaştığını ve bir anlamda da kitleler tarafından kabul edildiğini görüyorsunuz. Hangi erken seçimi yapacaksınız ve hangi gerekçeyle yapacaksınız?

Erken seçim eğer gelirse Türkiye'nin gündemine, elbette ki biz erken seçim olmasın diye bir özel çabamız olmayacak yani. Ama biz her şeyden önce Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu tablonun mutlaka düzeltilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu tablo mutlaka düzelmek zorunda. Yapamazlarsa, beceremezlerse zaten doğal olarak seçim kendiliğinden gelecektir, doğal olarak.

"CUMHUR İTTİFAKI İLE BİR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

"CHP'nin Cumhur İttifakı'nın yanında saf tutuyor algısına ne diyorsunuz?" sorusuna, "Efendim bu algıyı yaratan medya ve belli çevreler, yani özel olarak Cumhur İttifakı ile bir görüşmemiz olmadı. Eleştiri gelince en sert eleştiriyi yapıyoruz" yanıtını verdi.

"MANSUR BEY'İN İSTİFASI ÜZDÜ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Mansur Bey Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini yapıyor. Belediye başkanı bir yerde sorun varsa o sorunu götürür, çözer. Kendisi ekibi, kadrosuyla sorunları çözmekle yükümlü zaten. Mansur Bey'in istifası üzdü mü? Elbette üzülürüz."

Kaynak: Haberler.com