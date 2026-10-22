Trabzonspor'dan Avrupa'da 2'de 2

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Uefa Konferans Ligi'nin 2. hafta maçında Trabzonspor ile Hearts karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi temsilcimiz Trabzonspor, 2-0 kazandı.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

7. dakikadaki Hearts atağında orta alana yakın yerden Miller'ın aşırtma vuruşunda kaleci Onana, topu kale direğinin üstünden kornere çeldi. Sol taraftan kullanılan köşe atışında, iyi yükselen Walcott'ın kafa vuruşunda top yan direkten döndü.

ONANA'DAN GEÇİT YOK

10. dakikada Miller'ın sağ taraftan kullandığı faul atışında ceza alanı içindeki Braga'nın kafa vuruşunda kaleci Onana yatarak topu kontrol etti.

TRABZONSPOR'U ÖNE GEÇİREN GOL

31. dakikada Magnusson, ceza alanı içinde Dju'yu düşürünce karşılaşmanın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 32. dakikada Salah, penaltı atışında topu filelere gönderdi.

TRABZON'DA FARK İKİYE ÇIKTI

Trabzonspor, 58. dakikada skoru 2-0 yaptı. Salah ile Franculino’nun paslaşmasının ardından Franculino ceza sahası içerisinden sol ayağıyla plaseyi yaptı ve topu köşeden ağlara gönderdi.

CABRAL KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin uzatma dakikalarında Trabzonspor 10 kişi kaldı. Trabzonspor’da savunma oyuncusu Cabral, yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

AVRUPA'DA 2'DE 2

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Trabzonspor kazandı. Bu sonuçla birlikte Thomas Reis'in öğrencileri, 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. Hearts ise 1 puanda kaldı. Konferans Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor, Freiburg'u sahasında ağırlayacak. Hearts, Thun deplasmanına gidecek.