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Trabzonspor'dan Avrupa'da 2'de 2

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Trabzonspor'dan Avrupa'da 2'de 2
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde sahasında ağırladığı Hearts'ı 2-0 yenerek 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi.

  • UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Trabzonspor, Papara Park'ta Hearts'ı 2-0 yendi.
  • Trabzonspor'un gollerini 32. dakikada penaltıdan Salah ve 58. dakikada Franculino attı.
  • Trabzonspor'da Cabral, uzatma dakikalarında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Uefa Konferans Ligi'nin 2. hafta maçında Trabzonspor ile Hearts karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi temsilcimiz Trabzonspor, 2-0 kazandı.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

7. dakikadaki Hearts atağında orta alana yakın yerden Miller'ın aşırtma vuruşunda kaleci Onana, topu kale direğinin üstünden kornere çeldi. Sol taraftan kullanılan köşe atışında, iyi yükselen Walcott'ın kafa vuruşunda top yan direkten döndü.

ONANA'DAN GEÇİT YOK

10. dakikada Miller'ın sağ taraftan kullandığı faul atışında ceza alanı içindeki Braga'nın kafa vuruşunda kaleci Onana yatarak topu kontrol etti.

TRABZONSPOR'U ÖNE GEÇİREN GOL

31. dakikada Magnusson, ceza alanı içinde Dju'yu düşürünce karşılaşmanın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 32. dakikada Salah, penaltı atışında topu filelere gönderdi.

TRABZON'DA FARK İKİYE ÇIKTI

Trabzonspor, 58. dakikada skoru 2-0 yaptı. Salah ile Franculino’nun paslaşmasının ardından Franculino ceza sahası içerisinden sol ayağıyla plaseyi yaptı ve topu köşeden ağlara gönderdi.

CABRAL KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin uzatma dakikalarında Trabzonspor 10 kişi kaldı. Trabzonspor’da savunma oyuncusu Cabral, yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 

AVRUPA'DA 2'DE 2

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Trabzonspor kazandı. Bu sonuçla birlikte Thomas Reis'in öğrencileri, 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. Hearts ise 1 puanda kaldı. Konferans Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor, Freiburg'u sahasında ağırlayacak. Hearts, Thun deplasmanına gidecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıUygar Demirbas:

Palamut sevenler nerede

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Haber Yorumlarım.eksi4128:

sıkıntı yok Trabzonspor bu kupayı alır...

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Haber Yorumlarıhidir6303:

Tebrikler

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Haber Yorumlarıahmet burak dogan:

Tebrik ederim kardes takimim ts

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